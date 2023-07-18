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Літак Пригожина в 4-й раз прилетів до Білорусі

Олена РощінаВівторок, 18 липня 2023, 11:19
Літак Пригожина в 4-й раз прилетів до Білорусі
Літак Євгена Пригожина, фото Беларускі Гаюн

Борт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вранці 18 липня вчетверте після невдалого заколоту проти російського керівництва прилетів до Білорусі з Росії.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Об 11:05 бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах. За нашими даними, борт прилетів до Білорусі із Санкт-Петербурга". 

Деталі: Це вже вчетверте за останній час, коли борт Пригожина прилітає до Білорусі. 

Попередні рази він прилітав 27 червня, 1 липня та 11 липня.

Пригожин ночував у наметовому таборі під Осиповичами в ніч із 11 на 12 липня.

Туди приїхала частина найманців "Вагнера" – щонайменше три колони.  

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Теми: ПригожинВагнерБілорусь
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