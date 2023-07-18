Літак Пригожина в 4-й раз прилетів до Білорусі
Вівторок, 18 липня 2023, 11:19
Борт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вранці 18 липня вчетверте після невдалого заколоту проти російського керівництва прилетів до Білорусі з Росії.
Джерело: "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "Об 11:05 бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах. За нашими даними, борт прилетів до Білорусі із Санкт-Петербурга".
Деталі: Це вже вчетверте за останній час, коли борт Пригожина прилітає до Білорусі.
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Попередні рази він прилітав 27 червня, 1 липня та 11 липня.
Пригожин ночував у наметовому таборі під Осиповичами в ніч із 11 на 12 липня.
Туди приїхала частина найманців "Вагнера" – щонайменше три колони.
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Передісторія:
- Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
- 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
- 26 червня російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.
- Припускається, що 11-12 липня табір у Целі відвідав Євген Пригожин. Туди станом на 17 липня приїхали щонайменше три колони "вагнерівців". Вони нібито без важкої зброї.
- Міністерство оборони Білорусі 11 липня заявило, що на білоруських полігонах відбуватиметься "обмін досвідом" між найманцями ПВК "Вагнер" і Збройними Силами Білорусі. 14 липня під Осиповичами вже проходили заняття найманців із підрозділами територіальних військ РБ.