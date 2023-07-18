Самолет Пригожина в 4-й раз прилетел в Беларусь
Вторник, 18 июля 2023, 11:19
Борт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина утром 18 июля в четвертый раз после неудачного мятежа против российского руководства прилетел в Беларусь из России.
Источник: "Беларускі Гаюн"
Дословно: "В 11:05 бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах. По нашим данным, борт прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга".
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Детали: Это уже 4-й раз за последнее время, когда борт Пригожина прилетает в Беларусь.
В прошлые разы он прилетал 27 июня, 1 июля и 11 июля.
Пригожин ночевал в палаточном лагере под Осиповичами в ночь с 11 на 12 июля.
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Туда приехала часть наемников "Вагнера" – по меньшей мере три колонны.
Предыстория:
- Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в Бахмуте, но в конце весны ушла в полевые лагеря.
- 24 июня ЧВК "Вагнер" начала вооруженный мятеж в России из-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь".
- 26 июня российское издание "Вёрстка" сообщало, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
- Предполагается, что 11-12 июля лагерь в Цели посетил Евгений Пригожин. Туда по состоянию на 17 июля приехали по меньшей мере три колонны "вагнеровцев". Они якобы без тяжелого оружия.
- Министерство обороны Беларуси 11 июля заявило, что на беларусских полигонах будет происходить "обмен опытом" между наемниками ЧВК "Вагнер" и Вооруженными Силами Беларуси. 14 июля под Осиповичами уже проходили занятия наемников с подразделениями территориальных войск РБ.