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Самолет Пригожина в 4-й раз прилетел в Беларусь

Елена РощинаВторник, 18 июля 2023, 11:19
Самолет Пригожина в 4-й раз прилетел в Беларусь
Самолет Евгения Пригожина, фото Беларускі Гаюн

Борт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина утром 18 июля в четвертый раз после неудачного мятежа против российского руководства прилетел в Беларусь из России.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В 11:05 бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах. По нашим данным, борт прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга". 

Детали: Это уже 4-й раз за последнее время, когда борт Пригожина прилетает в Беларусь. 

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В прошлые разы он прилетал 27 июня, 1 июля и 11 июля.

Пригожин ночевал в палаточном лагере под Осиповичами в ночь с 11 на 12 июля. 

Туда приехала часть наемников "Вагнера" – по меньшей мере три колонны.

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Темы: ПригожинВагнерБеларусь
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