В Беларусь прибыла очередная колонна вагнеровцев
К палаточному лагерю в Беларуси, который обустроили для вагнеровцев, направляется четвёртая большая колонна наемников ЧВК "Вагнер", заметили движение 80 машин различных модификаций.
Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн, Motolko
Дословно: "Прямо сейчас в направлении Осиповичей и лагеря в с.Циль по трассе М5 от Бобруйска движется еще одна большая колонна наемников ЧВК "Вагнер".
В составе колонны не менее 80 машин различных модификаций: 18 фур, более 20 пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, "буханки" около 20 единиц, а также автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных Уралов и КамАЗов. Техника движется с номерами (террористических) "ЛНР"/"ДНР".
Детали: Движение колонны ЧВК "Вагнер" заметили примерно в 12:30 по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в селе Цель.
Колонна растянулась по трассе на +- 5 км и сейчас уже подъезжает к съезду на село, где расположен палаточный лагерь для наемников ЧВК "Вагнер".
По нашим наблюдателям это уже 4-я колонна наемников Пригожина, которая прибыла в Беларусь.
Тем временем 18 июля борт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в четвертый раз после неудачного мятежа против российского руководства прилетел в Беларусь из России.
Предыстория:
- Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в Бахмуте, но в конце весны ушла в полевые лагеря.
- 24 июня ЧВК "Вагнер" начала вооруженный мятеж в России из-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь".
- 26 июня российское издание "Вёрстка" сообщало, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
- Предполагается, что 11-12 июля лагерь в Цели посетил Евгений Пригожин. Туда по состоянию на 17 июля приехали по меньшей мере три колонны "вагнеровцев". Они якобы без тяжелого оружия.
- Министерство обороны Беларуси 11 июля заявило, что на беларусских полигонах будет происходить "обмен опытом" между наемниками ЧВК "Вагнер" и Вооруженными Силами Беларуси. 14 июля под Осиповичами уже проходили занятия наемников с подразделениями территориальных войск РБ.