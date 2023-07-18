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В Беларусь прибыла очередная колонна вагнеровцев

Алена МазуренкоВторник, 18 июля 2023, 15:12
В Беларусь прибыла очередная колонна вагнеровцев
скриншот

К палаточному лагерю в Беларуси, который обустроили для вагнеровцев, направляется четвёртая большая колонна наемников ЧВК "Вагнер", заметили движение 80 машин различных модификаций.

Источник: мониторинговая группа Беларускі ГаюнMotolko

Дословно: "Прямо сейчас в направлении Осиповичей и лагеря в с.Циль по трассе М5 от Бобруйска движется еще одна большая колонна наемников ЧВК "Вагнер".

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В составе колонны не менее 80 машин различных модификаций: 18 фур, более 20 пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, "буханки" около 20 единиц, а также автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных Уралов и КамАЗов. Техника движется с номерами (террористических) "ЛНР"/"ДНР".

Детали: Движение колонны ЧВК "Вагнер" заметили примерно в 12:30 по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в селе Цель.

 

Колонна растянулась по трассе на +- 5 км и сейчас уже подъезжает к съезду на село, где расположен палаточный лагерь для наемников ЧВК "Вагнер".

ВИДЕО ДНЯ

По нашим наблюдателям это уже 4-я колонна наемников Пригожина, которая прибыла в Беларусь.

Тем временем 18 июля борт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в четвертый раз после неудачного мятежа против российского руководства прилетел в Беларусь из России.

Предыстория:

Темы: ВагнерБеларусь
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