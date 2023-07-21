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Следствие по делу экс-главы Верховного Суда Князева уже на финише, его телефон разблокировали

Александр ШумилинПятница, 21 июля 2023, 12:46
Следствие по делу экс-главы Верховного Суда Князева уже на финише, его телефон разблокировали
КНЯЗЕВ В ЗАЛЕ СУДА. ФОТО: УП

Следствие по делу главы Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки, уже готовится открыть материалы дела стороне защиты.

Источник: интервью главы САП Александра Клименко на ZN.ua

Прямая речь: "По известному эпизоду в отношении бывшего председателя Верховного суда и адвоката (Олега Горецкого - ред.) следствие фактически находится на финишной прямой.

Мы уже дорабатываем определенные детали и будем выходить на завершение своей работы и открытие материалов производства стороне защиты.

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Относительно причастности к этому эпизоду других лиц – здесь надо еще работать и собирать доказательства, поскольку на сегодня их недостаточно. В том числе и в отношении других судей Верховного суда. Работа здесь продолжается. По другим возможным эпизодам преступной деятельности этой группировки также еще много работы".

Детали: Клименко также отрицает, что у него был конфликт с прокурором Александром Омельченко, который заявлял об "определенных разногласиях в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".

По словам главы САП следствие уже разблокировало телефон Князева и информацию оттуда исследуют детективы НАБУ.

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Темы: Князев ВсеволодВерховный суд
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