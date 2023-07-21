Следствие по делу экс-главы Верховного Суда Князева уже на финише, его телефон разблокировали
Следствие по делу главы Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки, уже готовится открыть материалы дела стороне защиты.
Источник: интервью главы САП Александра Клименко на ZN.ua
Прямая речь: "По известному эпизоду в отношении бывшего председателя Верховного суда и адвоката (Олега Горецкого - ред.) следствие фактически находится на финишной прямой.
Мы уже дорабатываем определенные детали и будем выходить на завершение своей работы и открытие материалов производства стороне защиты.
Относительно причастности к этому эпизоду других лиц – здесь надо еще работать и собирать доказательства, поскольку на сегодня их недостаточно. В том числе и в отношении других судей Верховного суда. Работа здесь продолжается. По другим возможным эпизодам преступной деятельности этой группировки также еще много работы".
Детали: Клименко также отрицает, что у него был конфликт с прокурором Александром Омельченко, который заявлял об "определенных разногласиях в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".
По словам главы САП следствие уже разблокировало телефон Князева и информацию оттуда исследуют детективы НАБУ.
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Предыстория:
- 15 мая детективы НАБУ задержали председателя Верховного суда Всеволода Князева. По утверждению следствия, это произошло при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн). Детективы также провели обыски у других судей ВС.
- Деньги судьям передали якобы за решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. Пресс-служба Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки.
- ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.
- Судьи Верховного суда после задержания Князева уволили его с должности председателя и заявили, что это "черный день в истории суда".
- 31 мая Антикоррупционный суд отказался отпускать из-под стражи Князева, но уменьшил альтернативный залог со 107,3 до 75 миллионов гривен.