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Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 прильотів, 5 загиблих
Руйнування після обстрілів РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 3 липня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, зафіксовано 170 вибухів, загинули 5 осіб, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії (10 вибухів), внаслідок обстрілу загинули 2 мирних жителів та 1 особу поранено.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 2 міни.

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У Миропільській громаді зафіксовано пуск ракет (НУРС) з гвинтокрила (3 вибухи).

У Великописарівській громаді ворожим БпЛА скинуто ВОГ (2 вибухи), також були мінометні обстріли ( 36 вибухів). Також були обстріли з АГС (30 вибухів), в результаті одного з обстрілів виникла пожежа нежитлових будівель.

У Сумській громаді зафіксовано прильоти БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки, 7 приватних авто та приміщення школи. Попередньо є 2 загиблих та 19 поранених.

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В Юнаківській громаді були мінометні обстріли (24 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий житель. Пошкоджено приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду. Також росіяни били з артилерії (14 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

У Білопільській громаді зафіксовано 29 вибухів з мінометів.

По Хотінській громаді здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) та обстріл з артилерії (3 вибухи).

У Краснопільській громаді був артобстріл (10 вибухів).

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 4 липня Росія завдала ударів іранськими дронами по житлових будинках, а також по будівлі СБУ в Сумах.

Теми: обстрілСумська область
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