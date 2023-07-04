Пригожину повернули його мільярди конфіскованої готівки – ЗМІ РФ
Засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину повернули 10 мільярдів рублів, які силовики знайшли під час обшуків у Санкт-Петербурзі після спроби заколоту
Джерело: місцеве видання "Фонтанка.ру"
Деталі: Зазначається, що ще недільного ранку 2 липня слідство не збиралося повертати Пригожину знайдені 24 червня під час обшуків 10 млрд рублів, сотні тисяч доларів і 5 злитків золота, але до вечора того самого дня було ухвалено протилежне рішення.
Як відомо, після порушення кримінальної справи щодо замаху на заколот у Петербурзі проходили обшуки на різних об'єктах, афілійованих Пригожину.
Так, спочатку на подвір'ї готелю "Палац Трезіні" було виявлено стару "Газель", звідки дістали десятки коробок із 4 мільярдами рублів, а трохи пізніше на підземній парковці готелю River Palace з мінівена витягли ще 80 коробок із 6 мільярдами. Що стосується золота і валюти, то їх знайшли в офісах, пов'язаних із бізнесом Пригожина.
За інформацією "Фонтанки", до вечора неділі, 2 липня, Євгену Пригожину повернули всю суму і цінності. Однак на самій процедурі він не був присутнім. За попередніми даними, ватажок "вагнерівців" перебував у Москві.
2 липня за грошима замість нього приїхав його водій із довіреністю. Журналіст видання не в курсі, чи особисто водій вантажив і в яку вантажну машину ці гроші - загальна вага такої суми в п'ятитисячних купюрах сягає кількох тонн.
Також російське видання "Подъем" пише, що влада Ростова-на-Дону не буде стягувати з ПВК "Вагнер" 90 млн рублів завданих збитків.
Ліквідацію наслідків збройного захоплення Ростова проведено, мовляв, за рахунок міського бюджету.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москвина Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".
- 3 липня після багатоденної мовчанки Пригожин заявив, що його "марш справедливості" був націлений проти зрадників, і зараз він очікує "наступні перемоги на фронті".