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Пригожину повернули його мільярди конфіскованої готівки – ЗМІ РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 4 липня 2023, 14:18
Пригожину повернули його мільярди конфіскованої готівки – ЗМІ РФ

Засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину повернули 10 мільярдів рублів, які силовики знайшли під час обшуків у Санкт-Петербурзі після спроби заколоту

Джерело: місцеве видання "Фонтанка.ру"

Деталі: Зазначається, що ще недільного ранку 2 липня слідство не збиралося повертати Пригожину знайдені 24 червня під час обшуків 10 млрд рублів, сотні тисяч доларів і 5 злитків золота, але до вечора того самого дня було ухвалено протилежне рішення.

Як відомо, після порушення кримінальної справи щодо замаху на заколот у Петербурзі проходили обшуки на різних об'єктах, афілійованих Пригожину.

Так, спочатку на подвір'ї готелю "Палац Трезіні" було виявлено стару "Газель", звідки дістали десятки коробок із 4 мільярдами рублів, а трохи пізніше на підземній парковці готелю River Palace з мінівена витягли ще 80 коробок із 6 мільярдами. Що стосується золота і валюти, то їх знайшли в офісах, пов'язаних із бізнесом Пригожина.

За інформацією "Фонтанки", до вечора неділі, 2 липня, Євгену Пригожину повернули всю суму і цінності. Однак на самій процедурі він не був присутнім. За попередніми даними, ватажок "вагнерівців" перебував у Москві.

2 липня за грошима замість нього приїхав його водій із довіреністю. Журналіст видання не в курсі, чи особисто водій вантажив і в яку вантажну машину ці гроші - загальна вага такої суми в п'ятитисячних купюрах сягає кількох тонн.

Також російське видання "Подъем" пише, що влада Ростова-на-Дону не буде стягувати з ПВК "Вагнер" 90 млн рублів завданих збитків.

Ліквідацію наслідків збройного захоплення Ростова проведено, мовляв, за рахунок міського бюджету.

Передісторія:

Теми: ПригожинВагнерРосія
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