Зеленський розповів, про що говорив з генсеком НАТО напередодні саміту у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом скоординував позиції напередодні Вільнюського саміту, а також обговорив ситуацію на фронті та останні події всередині Росії.

Про це Зеленський розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Напередодні Вільнюського саміту НАТО 11-12 липня провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом", – розповів Зеленський.

За словами президента, він привітав генсека з рішенням членів Альянсу продовжити термін його повноважень на посаді ще на рік.

"Висловив сподівання, що наша співпраця й надалі буде плідною. Подякував Єнсу Столтенбергу за особисті зусилля щодо підтримки євроатлантичних прагнень України", – зазначив глава держави.

"Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, також обговорили ситуацію на фронті та останні події всередині Росії", – додав президент.

Столтенберг раніше повідомив, що напередодні саміту у Вільнюсі провів "дуже хорошу" розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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