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Боррель – про заколот Пригожина: Путіна вкусив його монстр, РФ – найбільша загроза для світу

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 23:04
Боррель – про заколот Пригожина: Путіна вкусив його монстр, РФ – найбільша загроза для світу
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Високий представник із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що спроба заколоту Групи Вагнера оприявнила слабкість нинішнього режиму в Росії та показала, що ця держава є найбільшою загрозою для світової безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", такі міркування Боррель висловив в останньому блозі, опублікованому на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

На думку топ-дипломата ЄС, спроба заколоту в РФ показала, що агресивна війна проти України послабила режим Владіміра Путіна набагато більше, ніж вважалось досі, а також показала в глибину розколу в російській армії і держапараті.

"Путін створив монстра, і тепер цей монстр його вкусив. Той факт, що фінансована державою група найманців відкрила вогонь по регулярній державній армії, ілюструє ступінь патології путінської Росії", – зазначив Боррель.

Навіть попри провальну спробу перевороту, вважає він, Путін зазнав серйозної втрати авторитету, що матиме реальні наслідки на майбутнє.

"Але тут з'являється ще один урок, винесений з російської агресивної війни, що триває: путінська Росія є найбільшою загрозою для європейської та глобальної безпеки, а її ядерний арсенал робить її не менш, а більш небезпечною для всього цивілізованого світу", – підкреслив європосадовець.

Він також закликав спостерігати за подіями в Білорусі, куди нібито має вирушити частина "вагнерівців", та реакцією союзників Кремля у війні проти України, які також могли переглянути своє ставлення до Росії та Путіна – передусім Китаю.

Нагадаємо, наприкінці червня керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

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Теми: ЄСВагнерРосія
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