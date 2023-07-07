Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прилєпін показав ноги після замаху

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 18:18
Прилєпін показав ноги після замаху
скриншот

Російський письменник, політик і українофоб Захар Прилєпін записав нове відео з лікарні.

Джерело: ТГ-канал Прилєпіна

Деталі: Українофоб, який пережив замах, показав, що встав на ноги. Вони скуті металевими конструкціями, що скріплюють.

"Усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, мудрішими і злішими", - заявив на відео Прилєпін.

Реклама:

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху в письменника серйозно постраждали ноги.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, в якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, який начебто воював проти України. Тоді ЗМІ повідомляли, що Прилєпін важко поранений, а водій загинув.
  • Як повідомила пресслужба Прилєпіна, внаслідок вибуху загинув його соратник, співробітник батальйону "Оплот" Росгвардії Олександр Шубін із позивним "Злой".
  • МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Згодом у Слідкомі РФ відзвітували, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Росія
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори
Останні новини
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Усі новини...
Реклама: