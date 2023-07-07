Прилєпін показав ноги після замаху

Російський письменник, політик і українофоб Захар Прилєпін записав нове відео з лікарні.

Джерело: ТГ-канал Прилєпіна

Деталі: Українофоб, який пережив замах, показав, що встав на ноги. Вони скуті металевими конструкціями, що скріплюють.

"Усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, мудрішими і злішими", - заявив на відео Прилєпін.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху в письменника серйозно постраждали ноги.

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