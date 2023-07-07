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Прилєпін показав ноги після замаху

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 18:18
Прилєпін показав ноги після замаху
скриншот

Російський письменник, політик і українофоб Захар Прилєпін записав нове відео з лікарні.

Джерело: ТГ-канал Прилєпіна

Деталі: Українофоб, який пережив замах, показав, що встав на ноги. Вони скуті металевими конструкціями, що скріплюють.

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"Усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, мудрішими і злішими", - заявив на відео Прилєпін.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху в письменника серйозно постраждали ноги.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, в якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, який начебто воював проти України. Тоді ЗМІ повідомляли, що Прилєпін важко поранений, а водій загинув.
  • Як повідомила пресслужба Прилєпіна, внаслідок вибуху загинув його соратник, співробітник батальйону "Оплот" Росгвардії Олександр Шубін із позивним "Злой".
  • МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Згодом у Слідкомі РФ відзвітували, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.

Теми: Росіявійна
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