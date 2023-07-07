Прилєпін показав ноги після замаху
П'ятниця, 7 липня 2023, 18:18
Російський письменник, політик і українофоб Захар Прилєпін записав нове відео з лікарні.
Джерело: ТГ-канал Прилєпіна
Деталі: Українофоб, який пережив замах, показав, що встав на ноги. Вони скуті металевими конструкціями, що скріплюють.
"Усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, мудрішими і злішими", - заявив на відео Прилєпін.
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Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху в письменника серйозно постраждали ноги.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, в якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, який начебто воював проти України. Тоді ЗМІ повідомляли, що Прилєпін важко поранений, а водій загинув.
- Як повідомила пресслужба Прилєпіна, внаслідок вибуху загинув його соратник, співробітник батальйону "Оплот" Росгвардії Олександр Шубін із позивним "Злой".
- МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Згодом у Слідкомі РФ відзвітували, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.