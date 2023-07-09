Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Cаміт НАТО охоронятимуть тисячі військових із найсучаснішим озброєнням

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 12:52

Шістнадцять країн-членів НАТО надіслали загалом близько тисячі військових, бойову авіацію і сучасну техніку для охорони саміту Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, перед самітом Вільнюс перетворили на "фортецю", захищену найсучаснішим озброєнням.

Зазначається, що Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або військових літаків.

Реклама:

Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція відправляє самохідні гаубиці Caesar.

Франція, Фінляндія і Данія розміщують військові літаки в Литві, а Велика Британія і Франція постачають засоби боротьби з безпілотниками.

Крім того, Польща і Німеччина надіслали посилені гелікоптерами сили спеціальних операцій.

ВІДЕО ДНЯ

Як заявив президент Литви Гітанас Науседа, зусилля Альянсу із забезпечення повітряної безпеки під час саміту означають, що НАТО необхідно терміново створити постійну систему протиповітряної оборони в країнах Балтії.

Також Литва втричі збільшила кількість прикордонників на білоруському та російському кордонах, до них приєднались офіцерів з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

"Ми готуємося до різних провокацій", – сказав начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас, додавши, що побоюється хвиль мігрантів, порушень кордону або появи військової техніки без пояснення причин.

Раніше повідомлялося, що перед самітом НАТО у Вільнюсі у Балтійському морі збільшили присутність військових кораблів країн Альянсу.

Теми: НАТОзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
НАТО
НАТО схвалив амбітні оборонні плани: 300 тисяч військових у стані високої готовності
Саміт НАТО ухвалив рішення щодо України: складається з трьох елементів
На саміті у Вільнюсі погодились створити Раду Україна-НАТО
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: