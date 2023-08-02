Коригувальник ракетних ударів по Дніпру отримав 15 років ув'язнення

До 15 років за ґратами засудили одного із учасників російської розвідувальної групи, який координував удари російської армії по Дніпру.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура, прес-центр СБУ

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним одного із учасників розвідувальної мережі головного управління генерального штабу ЗС РФ у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна".

Деталі: Чоловік входив до групи осіб, діями яких керував лідер проросійської радикальної громадської організації "SERB". З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, вони добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури м. Дніпра.

Обвинувачений здійснював фото- й відеофіксацію місць дислокації сил ППО, штабів Сил оборони України, підприємств оборонно-промислового комплексу. Також він передавав дані про транспортні шляхи, військові частини, блокпости, переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ. Агент повідомляв і про наслідки обстрілів міста військовими армії РФ.

Обвинуваченого та ще шістьох учасників розвідувальної групи Генштабу РФ затримали у січні 2023 року у ході спецоперації. Щодо інших учасників слідство триває, вони залишаються під вартою без права внесення застави.

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