Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коригувальник ракетних ударів по Дніпру отримав 15 років ув'язнення

Олександр Шумілін, Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 19:11
Коригувальник ракетних ударів по Дніпру отримав 15 років ув'язнення
Фото: СБУ

До 15 років за ґратами засудили одного із учасників російської розвідувальної групи, який координував удари російської армії по Дніпру.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура, прес-центр СБУ

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним одного із учасників розвідувальної мережі головного управління генерального штабу ЗС РФ у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна".

Деталі: Чоловік входив до групи осіб, діями яких керував лідер проросійської радикальної громадської організації "SERB". З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, вони добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури м. Дніпра.

Реклама:

Обвинувачений здійснював фото- й відеофіксацію місць дислокації сил ППО, штабів Сил оборони України, підприємств оборонно-промислового комплексу. Також він передавав дані про транспортні шляхи, військові частини, блокпости, переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ. Агент повідомляв і про наслідки обстрілів міста військовими армії РФ.

Обвинуваченого та ще шістьох учасників розвідувальної групи Генштабу РФ затримали у січні 2023 року у ході спецоперації. Щодо інших учасників слідство триває, вони залишаються під вартою без права внесення застави.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше двоє людей загинули.
  • Згодом влада повідомила, що всю ніч на місці трагедії у Дніпрі тривали пошукові роботи, кількість постраждалих зросла до 32.

Теми: Дніпров'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Дніпро
Удар по Дніпру 28 липня: кількість постраждалих зросла до 10
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети
Внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі вже 9 постраждалих – ОВА
Останні новини
18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
Усі новини...
Реклама: