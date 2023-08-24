Підполковник наказав солдатам будувати його віллу замість роботи – ДБР

Підполковник та заступник командира військової частини на Львівщині наказав підлеглим будувати віллу у робочий час, а його дружина продавала солдатам продукти, які держава безкоштовно виділяла на харчування військових.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Деталі: За інформацією слідства, з середини липня цього року солдати, замість виконання своїх службових обов’язків, працювали на приватному об’єкті "командира" в Яворівському районі. До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.

Також, за даними ДБР, посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.

Наразі відбулись обшуки за місцем проживання заступника командира. Правоохоронці вилучили велику суму грошей у різній валюті. Прокуратура уточнює, що йдеться про 14 600 доларів США та 1300 євро готівки.

Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 426-1). Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

ДБР повідомляє, що готуються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас прокуратура повідомляє, що цей запобіжний захід уже обрано – із правом внесення понад 260 тис грн та відстороненням від посади на 2 місяці.