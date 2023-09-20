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Україна запровадить ембарго на польські фрукти і овочі – Мінекономіки

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 04:43
Україна запровадить ембарго на польські фрукти і овочі – Мінекономіки
Фото pixabay

Найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука з Польщі.

Джерело: заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка у коментарі Rzeczpospolita

Деталі: За словами Качки, Україна вирішила обрати такий крок із запровадження ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука з Польщі, аби переконати Варшаву зробити крок назад і погодитися на розроблений у співпраці з Євросоюзом механізм ліцензування торгівлі зерном, за який відповідатиме Україна.

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Він наголосив, що зусилля Києва спрямовані не на погіршення відносин з Польщею, а на те, щоб розробити цивілізовані методи урегулювання диспутів.

Качка зазначив, що Україна після п'яти місяців перемовин втратила надію щодо врегулювання питань навколо української сільськогосподарської продукції. Саме тому 18 вересня український уряд подав позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Наразі український уряд не отримав відповіді Польщі.

Пряма мова Качки: "Головна причина для нас полягає у тому, аби довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. З самого початку ми не погоджувалися на заборону експорту. Для нас важливо рухатися в правильному напрямку, що означає ведення діалогу з Європейською комісією, як з інституцією, відповідальною за міжнародну торгівлю. У нас також є координаційна платформа. Польща залучена до цього процесу. Тому ми маємо виправдані очікування, що закінчення терміну дії заборони на експорт зерна, у тому числі заходів, запроваджених Україною, буде прийнято усіма країнами-членами. Таким чином, цей позов не спрямований проти Польщі. Йдеться про можливість застосування таких заходів".

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Теми: зерноПольща
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