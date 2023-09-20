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Украина введет эмбарго на польские фрукты и овощи – Минэкономики

"Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 04:43
Украина введет эмбарго на польские фрукты и овощи – Минэкономики
Фото pixabay

В ближайшие дни Украина введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

Источник: заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии Rzeczpospolita

Детали: По словам Качки, Украина решила выбрать такой шаг по введению эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши, чтобы убедить Варшаву сделать шаг назад и согласиться на разработанный в сотрудничестве с Евросоюзом механизм лицензирования торговли зерном, за который будет отвечать Украина.

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Он подчеркнул, что усилия Киева направлены не на ухудшение отношений с Польшей, а на разработку цивилизованных методов урегулирования диспутов.

Качка отметил, что Украина после пяти месяцев переговоров потеряла надежду на урегулирование вопросов вокруг украинской сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому 18 сентября украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии. Пока украинское правительство не получило ответа Польши.

Прямая речь Качки: "Главная причина для нас состоит в том, чтобы доказать, что Польша не имеет права вводить такие меры. С самого начала мы не соглашались на запрет экспорта. Для нас важно двигаться в правильном направлении, что означает ведение диалога с Европейской комиссией, как с институтом, ответственным за международную торговлю. У нас также есть координационная платформа. Польша вовлечена в этот процесс. Поэтому мы имеем оправданные ожидания, что окончание срока действия запрета на экспорт зерна, в том числе мер, введенных Украиной, будет принято всеми странами-членами. Таким образом, этот иск не направлен против Польши. Речь идет о возможности применения таких мер".

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Предыстория:

  • На прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.
  • Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.
  • После этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если эти страны не снимут зерновой запрет.

Темы: зерноПольша
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