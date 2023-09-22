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Глава МЗС Польщі: Віримо в перемогу України, але її політика шкідлива і образлива

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 08:35
Глава МЗС Польщі: Віримо в перемогу України, але її політика шкідлива і образлива
Zbigniew Rau, NurPhoto via Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що порівняння Польщі з Росією, які з'явилися в заявах українських політиків, є надзвичайно образливими для польського суспільства, тож знадобляться зусилля для відновлення довіри. 

Джерело: Збігнєв Рау у Twitter (X), цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Вони (заяви) ведуть до глибокого переписування польської свідомості щодо України та українців, не лише колективної, але передусім індивідуальної".

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Деталі: За словами Рау, у тих самих домівках, де поляки спонтанно приймали українських біженців та слухали історії їхньої долі, "сьогодні ми дивуємося, як поляки і росіяни можуть згадуватися в одному ряду як такі, що завдають шкоди українцям". 

Пряма мова: "Протягом століть Польща і Україна були жертвами російського імперіалізму, який намагався підкорити нас, чи то в 1939 році в Польщі, чи то в 2022 році в Україні, за допомогою зґвалтувань, пограбувань, депортацій і страт. Допомога нашого уряду Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України майже кожної польської родини.

Ми вважаємо нинішню політику України не тільки шкідливою, болісною, але, перш за все, образливою. Важко припустити, що вона скоро забудеться. Саме тому вона шкідлива для України. Ми всі разом можемо багато від неї втратити".

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Деталі: Рау запевнив, що Польща "вірить в перемогу України" і "не буде стояти осторонь". 

"Але ми не дозволимо, щоб відносини з Польщею були куплені в ім'я приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні", – заявив польський міністр. 

"Потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польської громадськості до доброї волі української влади", – додав він.

Цьому передувало: Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Польський президент Анджей Дуда додатково уточнив, що слова Моравецького були неправильно витлумачені.

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" про друзів та "недругів" України у політиці Польщі.

Теми: ПольщаУкраїнаміжнародні відносини
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