Глава МИД Польши: Верим в победу Украины, но ее политика вредна и оскорбительна 

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сравнения Польши с Россией, которые появились в заявлениях украинских политиков, являются чрезвычайно оскорбительными для польского общества, поэтому понадобятся усилия для восстановления доверия.

Источник: Збигнев Рау в Twitter (X), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Они (заявления) ведут к глубокому переписыванию польского сознания в отношении Украины и украинцев, не только коллективного, но прежде всего индивидуального".

Детали: Рау сказал, что в тех же домах, где поляки спонтанно принимали украинских беженцев и слушали истории их судьбы, "сегодня мы удивляемся, как поляки и русские могут упоминаться в одном ряду как наносящие вред украинцам".

Прямая речь: "На протяжении веков Польша и Украина были жертвами российского империализма, который пытался подчинить нас, то ли в 1939 году в Польше, то ли в 2022 году в Украине, с помощью изнасилований, грабежей, депортаций и казней. Помощь нашего правительства Украине и украинцам стала возможной благодаря пониманию, сочувствию и симпатии к Украине почти каждой польской семьи.

Мы считаем нынешнюю политику Украины не только вредной, болезненной но, прежде всего, оскорбительной. Трудно предположить, что она скоро забудется. Именно поэтому она вредна для Украины. Мы все вместе можем многое от нее потерять".

Детали: Рау заверил, что Польша "верит в победу Украины" и "не будет стоять в стороне".

"Но мы не позволим, чтобы отношения с Польшей были куплены во имя частных состояний и чужих интересов, враждебных Польше и Украине", – заявил польский министр.

"Нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польской общественности к доброй воле украинской власти", – добавил он.

