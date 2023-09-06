Парламент призначив Кириленка главою АМКУ
Депутати Верховної Ради 6 вересня підтримали кандидатуру ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: За – 250 голосів, проти – 3, утримались – 27, не голосували – 53.
Голосування по фракціях:
- Слуга народу – 197 голосів;
- Європейська солідарність – 0;
- Батьківщина – 0;
- Платформа за життя та мир – 19;
- За майбутнє – 7;
- Голос – 0;
- Довіра – 15;
- Відновлення України – 8;
- Позафракційні – 4.
Довідково: 37-річний Павло Кириленко закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".
Він 2008 року працював в органах прокуратури. За 11 років служби послідовно обіймав посади: помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора Генеральної прокуратури, начальника слідчого управління.
У 2017 року призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
У 2019 році указом президента призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації.
Передісторія:
- Раніше повідомлялось, що голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська залишає посаду і призначена головою Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, а на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ВЦА Павла Кириленка.
- Звільнення Кириленка погодили у вівторок.