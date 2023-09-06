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Парламент призначив Кириленка главою АМКУ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 6 вересня 2023, 14:11
Парламент призначив Кириленка главою АМКУ
ПАВЛО КИРИЛЕНКО, ФОТО З ЙОГО СОЦМЕРЕЖ

Депутати Верховної Ради 6 вересня підтримали кандидатуру ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram 

Деталі: За – 250 голосів, проти – 3, утримались – 27, не голосували – 53.

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Голосування по фракціях:

  • Слуга народу – 197 голосів;
  • Європейська солідарність – 0;
  • Батьківщина – 0;
  • Платформа за життя та мир – 19;
  • За майбутнє – 7;
  • Голос – 0;
  • Довіра – 15;
  • Відновлення України – 8;
  • Позафракційні – 4.

Довідково: 37-річний Павло Кириленко закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

Він 2008 року працював в органах прокуратури. За 11 років служби послідовно обіймав посади: помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора Генеральної прокуратури, начальника слідчого управління.

ВІДЕО ДНЯ

У 2017 року призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

У 2019 році указом президента призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялось, що голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська залишає посаду і призначена головою Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, а на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ВЦА Павла Кириленка.
  • Звільнення Кириленка погодили у вівторок. 

Теми: Верховна Рада
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