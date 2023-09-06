Парламент призначив Кириленка главою АМКУ

ПАВЛО КИРИЛЕНКО, ФОТО З ЙОГО СОЦМЕРЕЖ

Депутати Верховної Ради 6 вересня підтримали кандидатуру ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За – 250 голосів, проти – 3, утримались – 27, не голосували – 53.

Реклама:

Голосування по фракціях:

Слуга народу – 197 голосів;

Європейська солідарність – 0;

Батьківщина – 0;

Платформа за життя та мир – 19;

За майбутнє – 7;

Голос – 0;

Довіра – 15;

Відновлення України – 8;

Позафракційні – 4.

Довідково: 37-річний Павло Кириленко закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

Він 2008 року працював в органах прокуратури. За 11 років служби послідовно обіймав посади: помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора Генеральної прокуратури, начальника слідчого управління.

ВІДЕО ДНЯ

У 2017 року призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

У 2019 році указом президента призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації.

Передісторія: