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Глава Міноборони Британії про підтримку України: Ми повинні залишатися непохитними

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 20:21
Глава Міноборони Британії про підтримку України: Ми повинні залишатися непохитними
Грант Шаппс, фото Bloomberg via Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що союзники України не повинні відступати у своїй підтримці й мають залишатися непохитними. 

Джерело: Шаппс під час виступу на з’їзді Консервативної партії у Манчестері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Британський міністр зазначив, що президент РФ Володимир Путін не може виграти розв’язану проти України війну, але й не може знайти спосіб вийти з неї.

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За словами Шаппса, Путін сподівався взяти Київ "блефом", однак народ України не дозволить цьому статися.

"І ми теж не дозволимо…Ми не повинні відступати", – сказав він.

За словами Шаппса, війна поглинає зброю і людей "з жахливою швидкістю", але "ми повинні залишатися непохитними".

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У своїй промові він назвав Україну "частиною сім'ї європейських демократичних націй".

Що передувало: Шаппс раніше заявив, що у майбутньому програма навчання для українських військових може проходити і на території України.

Однак після цього британський прем'єр Ріші Сунак заявив, що у найближчому майбутньому цього не станеться.

Теми: Велика Британіядопомога Українівійна
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