Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе

Ирина БалачукВторник, 10 октября 2023, 08:04
ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе
Скриншот из видео idf.il

Армия обороны Израиля заявляет, что за ночь нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.

Источник: The Times of Israel, IDF в соцсети Х (ранее Twitter)

Детали: Сообщается, что ЦАХАЛ бил по военным объектам − в частности, по складу оружия в мечети, квартире, которую использовали силы противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотной башне, которую использует террористическая группировка.

Реклама:

Военные также обнародовали видеозаписи, на которых зафиксированы некоторые из ударов.

Также сообщается, что 10 октября Армия обороны Израиля отправит офицеров, чтобы уведомить более 100 израильских семей о том, что их родственники удерживаются в заложниках в Газе группировкой ХАМАС.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Издание CNN сообщило, что ночью 10 октября в Секторе Газа раздавались мощные взрывы.

Предыстория:

Темы: ИзраильСектор Газавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Израиль
МИД: Около 450 украинцев не могут покинуть Израиль и Сектор Газы
Израильская армия сообщила о потере по меньшей мере 123 солдат
ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне − СМИ
Последние новости
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама: