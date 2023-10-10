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ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе

Ирина БалачукВторник, 10 октября 2023, 08:04
ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе
Скриншот из видео idf.il

Армия обороны Израиля заявляет, что за ночь нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.

Источник: The Times of Israel, IDF в соцсети Х (ранее Twitter)

Детали: Сообщается, что ЦАХАЛ бил по военным объектам − в частности, по складу оружия в мечети, квартире, которую использовали силы противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотной башне, которую использует террористическая группировка.

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Военные также обнародовали видеозаписи, на которых зафиксированы некоторые из ударов.

Также сообщается, что 10 октября Армия обороны Израиля отправит офицеров, чтобы уведомить более 100 израильских семей о том, что их родственники удерживаются в заложниках в Газе группировкой ХАМАС.

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Что было раньше: Издание CNN сообщило, что ночью 10 октября в Секторе Газа раздавались мощные взрывы.

Предыстория:

Темы: ИзраильСектор Газавойна
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