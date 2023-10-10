ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе
Армия обороны Израиля заявляет, что за ночь нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.
Источник: The Times of Israel, IDF в соцсети Х (ранее Twitter)
Детали: Сообщается, что ЦАХАЛ бил по военным объектам − в частности, по складу оружия в мечети, квартире, которую использовали силы противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотной башне, которую использует террористическая группировка.
Военные также обнародовали видеозаписи, на которых зафиксированы некоторые из ударов.
מטוסי קרב וכלי שיט של צה"ל תקפו בשעות האחרונות מטרות רבות של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023
עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכונת רימאל ובחאן יונס>> pic.twitter.com/lIO6Z5tBri
Также сообщается, что 10 октября Армия обороны Израиля отправит офицеров, чтобы уведомить более 100 израильских семей о том, что их родственники удерживаются в заложниках в Газе группировкой ХАМАС.
Что было раньше: Издание CNN сообщило, что ночью 10 октября в Секторе Газа раздавались мощные взрывы.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Издание писало, что офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.
- Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из самых кровавых в истории нападений на Израиль.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.