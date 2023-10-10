ЦАХАЛ вивозить з Європи сотні своїх військових для участі у війні − ЗМІ
Ізраїльські військово-повітряні сили за минулу добу перекинули сотні ізраїльських військових, які перебували за кордоном по всій Європі, для участі у війні проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази.
Джерело: The Times of Israel, Haaretz
Деталі: Повідомляється, що важкі транспортні літаки С-130 і С-130J вилетіли в різні країни Європи, щоб доставити резервістів назад до Ізраїлю. Операція була проведена в координації з Міністерством закордонних справ.
ЗМІ також публікують фото літака, на борт якого піднімаються ізраїльські солдати. Повідомляється, що фото зроблене пізно ввечері 9 жовтня, але в якій саме європейській країні це відбувається, не вказано.
Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.