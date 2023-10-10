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ЦАХАЛ вивозить з Європи сотні своїх військових для участі у війні − ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 10 жовтня 2023, 11:29
ЦАХАЛ вивозить з Європи сотні своїх військових для участі у війні − ЗМІ
Фото з сайту The Times of Israel

Ізраїльські військово-повітряні сили за минулу добу перекинули сотні ізраїльських військових, які перебували за кордоном по всій Європі, для участі у війні проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel, Haaretz  

Деталі: Повідомляється, що важкі транспортні літаки С-130 і С-130J вилетіли в різні країни Європи, щоб доставити резервістів назад до Ізраїлю. Операція була проведена в координації з Міністерством закордонних справ.

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ЗМІ також публікують фото літака, на борт якого піднімаються ізраїльські солдати. Повідомляється, що фото зроблене пізно ввечері 9 жовтня, але в якій саме європейській країні це відбувається, не вказано. 

Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.

Передісторія:

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Теми: Ізраїльарміявійна
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