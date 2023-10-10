ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне − СМИ
Израильские военно-воздушные силы за минувшие сутки перебросили сотни израильских военных, которые находились за границей по всей Европе, для участия в войне против группировки ХАМАС в Секторе Газа.
Источник: The Times of Israel, Haaretz
Детали: Сообщается, что тяжелые транспортные самолеты С-130 и С-130J вылетели в разные страны Европы, чтобы доставить резервистов обратно в Израиль. Операция была проведена в координации с Министерством иностранных дел.
СМИ также публикуют фото самолета, на борт которого поднимаются израильские солдаты. Сообщается, что фото сделано поздно вечером 9 октября, но в какой именно европейской стране это происходит, не указано.
Что было раньше: Израильские военные заявили, что на территории Израиля нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС после установления контроля над границей.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.