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ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне − СМИ

Ирина БалачукВторник, 10 октября 2023, 11:29
ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне − СМИ
Фото с сайта The Times of Israel

Израильские военно-воздушные силы за минувшие сутки перебросили сотни израильских военных, которые находились за границей по всей Европе, для участия в войне против группировки ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: The Times of Israel, Haaretz 

Детали: Сообщается, что тяжелые транспортные самолеты С-130 и С-130J вылетели в разные страны Европы, чтобы доставить резервистов обратно в Израиль. Операция была проведена в координации с Министерством иностранных дел.

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СМИ также публикуют фото самолета, на борт которого поднимаются израильские солдаты. Сообщается, что фото сделано поздно вечером 9 октября, но в какой именно европейской стране это происходит, не указано.

Что было раньше: Израильские военные заявили, что на территории Израиля нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС после установления контроля над границей.

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Темы: Израильармиявойна
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