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Зеленский: Россия - одна из стран, которая стоит за ХАМАС

Станислав ПогориловВторник, 10 октября 2023, 17:00
Зеленский: Россия - одна из стран, которая стоит за ХАМАС
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия является одной из тех стран, которые стоят за исламистской группировкой ХАМАС.

Источник: Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, сообщает "Укринформ".

Прямая речь Зеленского: "Кто стоит за ХАМАСом? Я думаю, ответ достаточно прост: тот, кто их поддерживает. Мы можем посмотреть - поддерживает публично, поддерживает оружием, это же не один день, это происходит длительное время.

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Думаю, что здесь может быть развернутый ответ, который вы сами можете найти. А также в соцсетях вы можете увидеть по сеткам, кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия - одна из тех, кто помогал и стоит за такими соответствующими шагами".

Напомним: Перед этим Зеленский призвал НАТО объединиться для борьбы с терроризмом и отметил, что тактика ХАМАС в Израиле такая же, как и тактика России, которую та использует против Украины.

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Темы: ЗеленскийСектор ГазаИзраильРосcия
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