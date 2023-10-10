Зеленский: Россия - одна из стран, которая стоит за ХАМАС
Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия является одной из тех стран, которые стоят за исламистской группировкой ХАМАС.
Источник: Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, сообщает "Укринформ".
Прямая речь Зеленского: "Кто стоит за ХАМАСом? Я думаю, ответ достаточно прост: тот, кто их поддерживает. Мы можем посмотреть - поддерживает публично, поддерживает оружием, это же не один день, это происходит длительное время.
Думаю, что здесь может быть развернутый ответ, который вы сами можете найти. А также в соцсетях вы можете увидеть по сеткам, кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия - одна из тех, кто помогал и стоит за такими соответствующими шагами".
Напомним: Перед этим Зеленский призвал НАТО объединиться для борьбы с терроризмом и отметил, что тактика ХАМАС в Израиле такая же, как и тактика России, которую та использует против Украины.
Предистория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.