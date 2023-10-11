ЦАХАЛ: Ізраїль винищувачами атакував понад 70 цілей ХАМАС
Середа, 11 жовтня 2023, 02:16
Вночі 11 жовтня ізраїльські сили оборони заявили, що завдали ударів по більш ніж 70 цілях у "центрі терору" ХАМАСу в Секорі Гази.
Джерело: ЦАХАЛ у Телеграм
Дослівно: "Нещодавно десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 70 цілях у районі Дарадж-Туффа (Daraj Tuffah).
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Район Дарадж-Туффа використовується як центр терору організації ХАМАС, звідки здійснюється велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю".
Деталі: Ізраїльські військові також повідомляють, що завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією "Ісламський джихад".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.
- 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.