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ЦАХАЛ: Ізраїль винищувачами атакував понад 70 цілей ХАМАС

Ольга Глущенко Середа, 11 жовтня 2023, 02:16
ЦАХАЛ: Ізраїль винищувачами атакував понад 70 цілей ХАМАС
ілюстративне фото, скриншот з відео з Telegram Ігаля Левіна

Вночі 11 жовтня ізраїльські сили оборони заявили, що завдали ударів по більш ніж 70 цілях у "центрі терору" ХАМАСу в Секорі Гази.

Джерело: ЦАХАЛ у Телеграм

Дослівно: "Нещодавно десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 70 цілях у районі Дарадж-Туффа (Daraj Tuffah).

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Район Дарадж-Туффа використовується як центр терору організації ХАМАС, звідки здійснюється велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю".

Деталі: Ізраїльські військові також повідомляють, що завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією "Ісламський джихад".

Передісторія:

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Теми: Ізраїльвійна
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