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ЦАХАЛ: Израиль истребителями атаковал более 70 целей ХАМАС

Ольга ГлущенкоСреда, 11 октября 2023, 02:16
ЦАХАЛ: Израиль истребителями атаковал более 70 целей ХАМАС
иллюстративное фото, скриншот из видео из Telegram Игаля Левина

Ночью 11 октября израильские силы обороны заявили, что нанесли удары по более чем 70 целям в "центре террора" ХАМАСа в Секторе Газа.

Источник: ЦАХАЛ в Телеграмм

Дословно: "Недавно десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа (Daraj Tuffah).

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Район Дарадж-Туффа используется как центр террора организации ХАМАС, откуда осуществляется большое количество террористических атак против Израиля".

Детали: Израильские военные также сообщают, что нанесли удары по инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".

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Темы: Израильвойна
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