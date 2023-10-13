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Князєву учетверте зменшили заставу і лишили під вартою

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 жовтня 2023, 15:29
Князєву учетверте зменшили заставу і лишили під вартою
Всеволод Князєв, фото: Getty Images

Вищий антикорупційний суд залишив ще на 2 місяця під вартою колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, до 9 грудня 2023 року, разом з тим вкотре зменшивши йому заставу ще на 10 млн грн.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "11 жовтня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду".

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Деталі: Повідомляється, що разом з тим суд зменшив Кнзєву розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн. "У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків", - нагадали у САП

Нагадаємо: Це вже четверте зменшення застави для Князєва. Останній раз заставу зменшували на 10 млн грн наприкінці вересня.

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Теми: Князєв Всеволодкорупція
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