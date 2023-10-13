Князєву учетверте зменшили заставу і лишили під вартою
Вищий антикорупційний суд залишив ще на 2 місяця під вартою колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, до 9 грудня 2023 року, разом з тим вкотре зменшивши йому заставу ще на 10 млн грн.
Джерело: пресслужба САП
Дослівно: "11 жовтня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду".
Деталі: Повідомляється, що разом з тим суд зменшив Кнзєву розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн. "У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків", - нагадали у САП
Нагадаємо: Це вже четверте зменшення застави для Князєва. Останній раз заставу зменшували на 10 млн грн наприкінці вересня.
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Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- Всеволод Князєв перебуває в СІЗО, однак Апеляційна палата ВАКС уже тричі зменшувала йому заставу: 31 травня – зі 107,3 млн грн до 75 млн грн, 5 вересня – з 75-ти до 55 мільйонів гривень, 26 вересня – з 55 млн до 45 млн гривень.
- Князєв скаржився, що через арешт всього майна та рахунків він немає коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.