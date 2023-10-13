Князеву в четвертый раз уменьшили залог и оставили под стражей
Высший антикоррупционный суд оставил еще на 2 месяца под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, до 9 декабря 2023 года, вместе с тем в очередной раз уменьшив ему залог еще на 10 млн грн.
Источник: пресс-служба САП
Дословно: "11 октября 2023 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Верховного Суда".
Детали: Сообщается, что вместе с тем, суд уменьшил Кнзеву размер залога с 45 млн грн до 35 млн грн. "В случае внесения определенного размера залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей", - напомнили в САП.
Напомним: Это уже четвертое уменьшение залога для Князева. Последний раз залог уменьшали на 10 млн грн в конце сентября.
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Предыстория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы "на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
- Всеволод Князев находится в СИЗО, однако Апелляционная палата ВАКС уже трижды уменьшала ему залог: 31 мая – со 107,3 млн грн до 75 млн грн, 5 сентября – с 75-ти до 55 миллионов гривен, 26 сентября – с 55 млн до 45 млн гривен.
- Князев жаловался, что из-за ареста всего имущества и счетов у него нет средств даже на то, чтобы оплатить в СИЗО доступ к Интернету.