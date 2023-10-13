Князеву в четвертый раз уменьшили залог и оставили под стражей

Высший антикоррупционный суд оставил еще на 2 месяца под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, до 9 декабря 2023 года, вместе с тем в очередной раз уменьшив ему залог еще на 10 млн грн.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "11 октября 2023 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Верховного Суда".

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Детали: Сообщается, что вместе с тем, суд уменьшил Кнзеву размер залога с 45 млн грн до 35 млн грн. "В случае внесения определенного размера залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей", - напомнили в САП.

Напомним: Это уже четвертое уменьшение залога для Князева. Последний раз залог уменьшали на 10 млн грн в конце сентября.

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