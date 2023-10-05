На Бахмутському напрямку Сили оборони знищили 6 ворожих танків за день
Четвер, 5 жовтня 2023, 13:17
Сили оборони на Бахмутському напрямку за один день знищили 6 ворожих танків.
Джерело: командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у Telegram
Реклама:
Дослівно: "За один день знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку.
Працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, групою "Клавдіча" 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр".
Деталі: Було знищено три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП.
ВІДЕО ДНЯ