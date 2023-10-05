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На Бахмутському напрямку Сили оборони знищили 6 ворожих танків за день

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 13:17
На Бахмутському напрямку Сили оборони знищили 6 ворожих танків за день
знищення ворожої техніки, скріншот відео зі сторінки Сирського

Сили оборони на Бахмутському напрямку за один день знищили 6 ворожих танків.

Джерело: командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у Telegram

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Дослівно: "За один день знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку.

Працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, групою "Клавдіча" 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр".

Деталі: Було знищено три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП.

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Теми: війнаЗбройні силиДонецька область
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