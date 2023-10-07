В Ізраїлі заявляють про понад 100 жертв, у Палестині – майже 200
Внаслідок атаки ХАМАСу на південні та центральні райони Ізраїлю загинули щонайменше 100 людей, понад 900 дістали поранень.
Джерело: The Times of Israel
This morning the Israeli Navy killed a number of Hamas terrorists who attempted to infiltrate into Israel, the military says. pic.twitter.com/VafBR80OVAРеклама:— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023
Деталі: Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що щонайменше 100 людей загинули й 908 людей отримали поранення внаслідок терористичної атаки ХАМАСу на південні та центральні райони Ізраїлю.
Водночас підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я в Газі заявляє про 198 загиблих і 1 610 поранених палестинців з початку нападу угруповання у суботу зранку.
Заступник голови ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив в інтерв'ю "Аль-Джазірі", що угруповання захопило в полон "велику кількість" ізраїльтян. За його словами, серед них є "старші офіцери".
Israel is at war.— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 7, 2023
Earlier this morning armed Hamas terrorists infiltrated Israeli communities and started going house to house and murdering innocent Israelis.
Some of the images are so disturbing we cannot even share them.
We will take every measure to protect our citizens… pic.twitter.com/BdvD6nYHwq
Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі підтвердив, що терористичне угрупування ХАМАС захопило ізраїльтян у заручники в секторі Газа.
За словами Хагарі, на півдні Ізраїлю все ще існують 22 місця, де тривають бойові дії, включаючи захоплення заручників в Беері і Офакімі.
За його словами, ізраїльські війська досягли всіх міст на кордоні з Газою і працюють над тим, щоб просканувати кожне з них.
Передісторія:
- Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив публічну заяву з приводу масованої атаки з боку ХАМАС, заявивши, що країна перебуває у стані війни, але вони переможуть.
- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.