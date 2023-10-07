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В Ізраїлі заявляють про понад 100 жертв, у Палестині – майже 200

Катерина ТищенкоСубота, 7 жовтня 2023, 17:17
В Ізраїлі заявляють про понад 100 жертв, у Палестині – майже 200
поранений ізраїльський військовий у Тель-Авіві 7 жовтня, фото Getty Images

Внаслідок атаки ХАМАСу на південні та центральні райони Ізраїлю загинули щонайменше 100 людей, понад 900 дістали поранень.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що щонайменше 100 людей загинули й 908 людей отримали поранення внаслідок терористичної атаки ХАМАСу на південні та центральні райони Ізраїлю.

Водночас підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я в Газі заявляє про 198 загиблих і 1 610 поранених палестинців з початку нападу угруповання у суботу зранку.

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Заступник голови ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив в інтерв'ю "Аль-Джазірі", що угруповання захопило в полон "велику кількість" ізраїльтян. За його словами, серед них є "старші офіцери".

Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі підтвердив, що терористичне угрупування ХАМАС захопило ізраїльтян у заручники в секторі Газа.

За словами Хагарі, на півдні Ізраїлю все ще існують 22 місця, де тривають бойові дії, включаючи захоплення заручників в Беері і Офакімі.

За його словами, ізраїльські війська досягли всіх міст на кордоні з Газою і працюють над тим, щоб просканувати кожне з них.

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Теми: Ізраїльвійна
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