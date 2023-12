В Ізраїлі заявляють про понад 100 жертв, у Палестині – майже 200

Внаслідок атаки ХАМАСу на південні та центральні райони Ізраїлю загинули щонайменше 100 людей, понад 900 дістали поранень.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що щонайменше 100 людей загинули й 908 людей отримали поранення внаслідок терористичної атаки ХАМАСу на південні та центральні райони Ізраїлю.

Водночас підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я в Газі заявляє про 198 загиблих і 1 610 поранених палестинців з початку нападу угруповання у суботу зранку.

Заступник голови ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив в інтерв'ю "Аль-Джазірі", що угруповання захопило в полон "велику кількість" ізраїльтян. За його словами, серед них є "старші офіцери".

