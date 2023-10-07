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В Израиле заявляют о более 100 жертвах, в Палестине – почти 200

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 17:17
В Израиле заявляют о более 100 жертвах, в Палестине – почти 200
раненый израильский военный в Тель-Авиве 7 октября, фото Getty Images

В результате атаки ХАМАСа на южные и центральные районы Израиля погибли по меньшей мере 100 человек, более 900 получили ранения.

Источник: The Times of Israel

Детали: Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что по меньшей мере 100 человек погибли и 908 человек получили ранения в результате террористической атаки ХАМАСа на южные и центральные районы Израиля.

В то же время подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в Газе заявляет о 198 погибших и 1 610 раненых палестинцев с начала нападения группировки в субботу утром.

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Заместитель председателя ХАМАСа Салех аль-Арури заявил в интервью "Аль-Джазире", что группировка захватила в плен "большое количество" израильтян. По его словам, среди них есть "старшие офицеры".

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в заложники в секторе Газа.

По словам Хагари, на юге Израиля все еще существуют 22 места, где продолжаются боевые действия, включая захват заложников в Беэри и Офакиме.

По его словам, израильские войска достигли всех городов на границе с Газой и работают над тем, чтобы просканировать каждый из них.

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Темы: Израильвойна
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