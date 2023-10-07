В Израиле заявляют о более 100 жертвах, в Палестине – почти 200

В результате атаки ХАМАСа на южные и центральные районы Израиля погибли по меньшей мере 100 человек, более 900 получили ранения.

Источник: The Times of Israel

This morning the Israeli Navy killed a number of Hamas terrorists who attempted to infiltrate into Israel, the military says. pic.twitter.com/VafBR80OVA Реклама: October 7, 2023

Детали: Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что по меньшей мере 100 человек погибли и 908 человек получили ранения в результате террористической атаки ХАМАСа на южные и центральные районы Израиля.

В то же время подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в Газе заявляет о 198 погибших и 1 610 раненых палестинцев с начала нападения группировки в субботу утром.

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Заместитель председателя ХАМАСа Салех аль-Арури заявил в интервью "Аль-Джазире", что группировка захватила в плен "большое количество" израильтян. По его словам, среди них есть "старшие офицеры".

Israel is at war.



Earlier this morning armed Hamas terrorists infiltrated Israeli communities and started going house to house and murdering innocent Israelis.



Some of the images are so disturbing we cannot even share them.



We will take every measure to protect our citizens… pic.twitter.com/BdvD6nYHwq — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 7, 2023

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в заложники в секторе Газа.

По словам Хагари, на юге Израиля все еще существуют 22 места, где продолжаются боевые действия, включая захват заложников в Беэри и Офакиме.

По его словам, израильские войска достигли всех городов на границе с Газой и работают над тем, чтобы просканировать каждый из них.

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