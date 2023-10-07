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Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю південних населених пунктів

Катерина ТищенкоСубота, 7 жовтня 2023, 22:15
Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю південних населених пунктів
Ізраїльські солдати під час бойових дій проти палестинських бойовиків на дорозі поблизу Сдерота 7 жовтня, фото: Bloomberg via Getty Images

Ізраїльська армія заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Джерело: Haaretz із посиланням на речника армії Ізраїлю, The Times of Israel із посиланням на міністерство оборони

Деталі: Речник заявив, що в суботу армія відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з сектором Газа, в які проникли бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду.

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Серед них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нірім, Назів-Хатара, Нір-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір-Іцхак, Беер-Шева, Сде-Ємен, Маген і Урім.

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Разом з тим, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант вирішив поширити режим надзвичайної ситуації на всю територію держави, повідомляє його канцелярія.

Раніше Галант оголосив "особливу ситуацію" в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа.

"Особлива ситуація" дозволяє військовому командуванню обмежувати збори і перекривати райони.

Передісторія:

  • Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
  • Станом на вечір суботи, кількість жертв атаки терористичного угрупування ХАМАС проти Ізраїлю зросла до більш ніж 200 осіб, понад 1100 осіб дістали поранень.

Теми: ІзраїльСектор Газа
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