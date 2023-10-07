Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю південних населених пунктів
Ізраїльська армія заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.
Джерело: Haaretz із посиланням на речника армії Ізраїлю, The Times of Israel із посиланням на міністерство оборони
Деталі: Речник заявив, що в суботу армія відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з сектором Газа, в які проникли бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду.
Серед них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нірім, Назів-Хатара, Нір-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір-Іцхак, Беер-Шева, Сде-Ємен, Маген і Урім.
Israeli forces seen beginning to demolish a police station in Sderot where a number of Hamas terrorists were holed up earlier. Unclear how many terrorists left inside. pic.twitter.com/9VA9OBx2hc— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023
Разом з тим, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант вирішив поширити режим надзвичайної ситуації на всю територію держави, повідомляє його канцелярія.
Раніше Галант оголосив "особливу ситуацію" в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа.
"Особлива ситуація" дозволяє військовому командуванню обмежувати збори і перекривати райони.
Передісторія:
- Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
- Станом на вечір суботи, кількість жертв атаки терористичного угрупування ХАМАС проти Ізраїлю зросла до більш ніж 200 осіб, понад 1100 осіб дістали поранень.