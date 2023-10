Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю південних населених пунктів

Ізраїльська армія заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Джерело: Haaretz із посиланням на речника армії Ізраїлю, The Times of Israel із посиланням на міністерство оборони

Деталі: Речник заявив, що в суботу армія відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з сектором Газа, в які проникли бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду.

Серед них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нірім, Назів-Хатара, Нір-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір-Іцхак, Беер-Шева, Сде-Ємен, Маген і Урім.

Israeli forces seen beginning to demolish a police station in Sderot where a number of Hamas terrorists were holed up earlier. Unclear how many terrorists left inside. pic.twitter.com/9VA9OBx2hc