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ЦАХАЛ: Уражено ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу в Газі

Ольга Глущенко Неділя, 8 жовтня 2023, 00:25
ЦАХАЛ: Уражено ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу в Газі
наслідки ізраїльських авіаударів по Газі, фото: AFP

ЦАХАЛ заявляє, що ударами по Газі уразив ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Армія оборони Ізраїлю надала подробиці про низку авіаударів, які вона здійснила в секторі Гази за останні кілька годин.

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За повідомленням ЦАХАЛу, безпілотник завдав удару по ракетній установці і знищив двох терористів, які стояли поруч з нею.

В результаті інших ударів безпілотників була знищена терористична група, яка намагалася проникнути на територію Ізраїлю через пляж Зікім, і ще одна група знищена при спробі проникнення з центральної частини Гази, повідомляє ЦАХАЛ.

Також ЦАХАЛ заявляє, що його удари по Газі вразили ракетні установки, терористичну групу і штаб-квартиру ХАМАСу

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Винищувачі завдали ударів по оперативному штабу ХАМАС, який використовується терористичним угрупуванням для здійснення ракетних обстрілів, і по штаб-квартирі, що належить Палестинському ісламському джихаду, повідомляє ЦАХАЛ.

На опублікованих ЦАХАЛом відео видно кілька нещодавніх ударів по сектору Гази.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газа
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