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ЦАХАЛ: Поражены ракетные установки, террористическое средоточие и штаб-квартира ХАМАСа в Газе

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 00:25
ЦАХАЛ: Поражены ракетные установки, террористическое средоточие и штаб-квартира ХАМАСа в Газе
последствия израильских авиаударов по Газе, фото: AFP

ЦАХАЛ заявляет, что ударами по Газе поразил ракетные установки, террористическую ячейку и штаб-квартиру ХАМАСа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Армия обороны Израиля предоставила подробности о ряде авиаударов, которые она осуществила в секторе Газа за последние несколько часов.

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По сообщению ЦАХАЛа, беспилотник нанес удар по ракетной установке и уничтожил двух террористов, которые стояли рядом с ней.

В результате других ударов беспилотников была уничтожена террористическая группа, которая пыталась проникнуть на территорию Израиля через пляж Зиким, и еще одна группа уничтожена при попытке проникновения из центральной части Газы, сообщает ЦАХАЛ.

Также ЦАХАЛ заявляет, что его удары по Газе поразили ракетные установки, террористическую группу и штаб-квартиру ХАМАСа

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Истребители нанесли удары по оперативному штабу ХАМАС, который используется террористической группировкой для осуществления ракетных обстрелов, и по штаб-квартире, принадлежащей Палестинскому исламскому джихаду, сообщает ЦАХАЛ.

На опубликованных ЦАХАЛом видео видно несколько недавних ударов по сектору Газа.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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