ЦАХАЛ: Поражены ракетные установки, террористическое средоточие и штаб-квартира ХАМАСа в Газе

ЦАХАЛ заявляет, что ударами по Газе поразил ракетные установки, террористическую ячейку и штаб-квартиру ХАМАСа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Армия обороны Израиля предоставила подробности о ряде авиаударов, которые она осуществила в секторе Газа за последние несколько часов.

Реклама:

По сообщению ЦАХАЛа, беспилотник нанес удар по ракетной установке и уничтожил двух террористов, которые стояли рядом с ней.

В результате других ударов беспилотников была уничтожена террористическая группа, которая пыталась проникнуть на территорию Израиля через пляж Зиким, и еще одна группа уничтожена при попытке проникновения из центральной части Газы, сообщает ЦАХАЛ.

Также ЦАХАЛ заявляет, что его удары по Газе поразили ракетные установки, террористическую группу и штаб-квартиру ХАМАСа

Истребители нанесли удары по оперативному штабу ХАМАС, который используется террористической группировкой для осуществления ракетных обстрелов, и по штаб-квартире, принадлежащей Палестинскому исламскому джихаду, сообщает ЦАХАЛ.

На опубликованных ЦАХАЛом видео видно несколько недавних ударов по сектору Газа.

IDF says it struck a rocket launcher in the Gaza Strip and two terrorists standing next to it. In other drone strikes, a terror cell was hit while attempting to infiltrate into Israel via the Zikim beach, and another cell was hit while trying to infiltrate from central Gaza.… pic.twitter.com/4h0Ky8TAXB