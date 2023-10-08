ЦАХАЛ: Поражены ракетные установки, террористическое средоточие и штаб-квартира ХАМАСа в Газе
ЦАХАЛ заявляет, что ударами по Газе поразил ракетные установки, террористическую ячейку и штаб-квартиру ХАМАСа.
Источник: The Times of Israel
Детали: Армия обороны Израиля предоставила подробности о ряде авиаударов, которые она осуществила в секторе Газа за последние несколько часов.
По сообщению ЦАХАЛа, беспилотник нанес удар по ракетной установке и уничтожил двух террористов, которые стояли рядом с ней.
В результате других ударов беспилотников была уничтожена террористическая группа, которая пыталась проникнуть на территорию Израиля через пляж Зиким, и еще одна группа уничтожена при попытке проникновения из центральной части Газы, сообщает ЦАХАЛ.
Также ЦАХАЛ заявляет, что его удары по Газе поразили ракетные установки, террористическую группу и штаб-квартиру ХАМАСа
Истребители нанесли удары по оперативному штабу ХАМАС, который используется террористической группировкой для осуществления ракетных обстрелов, и по штаб-квартире, принадлежащей Палестинскому исламскому джихаду, сообщает ЦАХАЛ.
На опубликованных ЦАХАЛом видео видно несколько недавних ударов по сектору Газа.
IDF says it struck a rocket launcher in the Gaza Strip and two terrorists standing next to it. In other drone strikes, a terror cell was hit while attempting to infiltrate into Israel via the Zikim beach, and another cell was hit while trying to infiltrate from central Gaza.… pic.twitter.com/4h0Ky8TAXB— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023
Предыстория:
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.
- Пентагон пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения.