Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У секторі Гази створено закриту військову зону – ЦАХАЛ

Ольга Глущенко Неділя, 8 жовтня 2023, 04:48
У секторі Гази створено закриту військову зону – ЦАХАЛ
Ракети, випущені палестинськими терористами з міста Газа в бік Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, фото AFP

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) створила закриту зону в районі сектора Гази.

Джерело: ЦАХАЛ у Telegram

Дослівно: "Відповідно до оцінки ситуації, у всій зоні відповідальності сектора Гази оголошено закриту військову зону".

Реклама:

Деталі: Військові Ізраїлю наголосили на тому, що "в'їзд до закритої військової зони заборонений".

Вони закликали громадськість "бути пильною" та оминати цю зону.

Що передувало: Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна вступає в "довгу і важку війну", нав’язану атакою ХАМАС.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
  • Пентагон пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення.
  • Нетаньягу закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити, а міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль змінить реальність у Газі на 50 років вперед.

Теми: ІзраїльвійнаСектор Газа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Уряд скасував перепис населення

Німеччина відправила Україні нову військову допомогу з дронами та "Гепардами"

"Лебідь – під суд": СБУ завершила розслідування щодо митрополита УПЦ МП Павла

У центрі Києва тричі вдарили ножем військового − поліція шукає зловмисників

Кулеба сподівається, що Орбан хоча б вимив руки після рукостискання з Путіним

відео, фотоПартизани підірвали автівку з мародерами у Мелітополі – мер

Усі новини...
Ізраїль
ISW проаналізував, як Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі проти України
Байден: США подбають, щоб Ізраїль міг захистити себе
Ми вступаємо в довгу і важку війну – прем'єр Ізраїлю
Останні новини
19:11
Окупанти намагалися штурмувати на Авдіївському напрямку, відбито 20 атак – Генштаб
19:11
Як формуватимуть резерв працівників закладів освіти на деокупованих територіях – МОН
19:08
У Польщі партія влади найняла радників Орбана під вибори - ЗМІ
19:07
Астрономи зафіксували спалах радіохвиль віком 8 млрд років – дослідження
18:56
"Нафтогаз" взяв під контроль ще один облгаз Фірташа: тарифи "поки незмінні"
18:45
Байден просить Конгрес виділити на допомогу Україні більше $60 млрд
18:44
Приватбанк попередив про 5-годинну "паузу" в роботі всіх сервісів: коли не працюватимуть
18:30
анонс ТОК-ШОУ УП: Історична промова Байдена. Рада проти УПЦ МП. ATACMS змінять фронт?
18:25
В уряді оголосили початок опалювального сезону: чи є дефіцит в енергосистемі
18:20
Екоактивістка Грета Тунберг підтримала Сектор Гази: речник армії Ізраїлю відреагував
Усі новини...
Реклама: