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У секторі Гази створено закриту військову зону – ЦАХАЛ

Ольга Глущенко Неділя, 8 жовтня 2023, 04:48
У секторі Гази створено закриту військову зону – ЦАХАЛ
Ракети, випущені палестинськими терористами з міста Газа в бік Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, фото AFP

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) створила закриту зону в районі сектора Гази.

Джерело: ЦАХАЛ у Telegram

Дослівно: "Відповідно до оцінки ситуації, у всій зоні відповідальності сектора Гази оголошено закриту військову зону".

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Деталі: Військові Ізраїлю наголосили на тому, що "в'їзд до закритої військової зони заборонений".

Вони закликали громадськість "бути пильною" та оминати цю зону.

Що передувало: Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна вступає в "довгу і важку війну", нав’язану атакою ХАМАС.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
  • Пентагон пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення.
  • Нетаньягу закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити, а міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль змінить реальність у Газі на 50 років вперед.

Теми: ІзраїльвійнаСектор Газа
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