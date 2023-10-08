У секторі Гази створено закриту військову зону – ЦАХАЛ

Ракети, випущені палестинськими терористами з міста Газа в бік Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, фото AFP

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) створила закриту зону в районі сектора Гази.

Джерело: ЦАХАЛ у Telegram

Дослівно: "Відповідно до оцінки ситуації, у всій зоні відповідальності сектора Гази оголошено закриту військову зону".

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Деталі: Військові Ізраїлю наголосили на тому, що "в'їзд до закритої військової зони заборонений".

Вони закликали громадськість "бути пильною" та оминати цю зону.

Що передувало: Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна вступає в "довгу і важку війну", нав’язану атакою ХАМАС.

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