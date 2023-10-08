У секторі Гази створено закриту військову зону – ЦАХАЛ
Неділя, 8 жовтня 2023, 04:48
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) створила закриту зону в районі сектора Гази.
Джерело: ЦАХАЛ у Telegram
Дослівно: "Відповідно до оцінки ситуації, у всій зоні відповідальності сектора Гази оголошено закриту військову зону".
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Деталі: Військові Ізраїлю наголосили на тому, що "в'їзд до закритої військової зони заборонений".
Вони закликали громадськість "бути пильною" та оминати цю зону.
Що передувало: Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна вступає в "довгу і важку війну", нав’язану атакою ХАМАС.
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Передісторія:
- Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
- Пентагон пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення.
- Нетаньягу закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити, а міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль змінить реальність у Газі на 50 років вперед.