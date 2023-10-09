Кадиров заявив про готовність відправити своїх бойовиків на підтримку Палестини

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров закликав припинити війну та заявив, що готовий поїхати з миротворчою місією в Палестину.

Джерело: звернення Кадирова в Telegram

Пряма мова: "Ми повністю підтримуємо дії Палестини. Тому що їхні землі у свій час забрав Ізраїль і тримає її в ізоляції. У них немає свободи слова. Сьогодні я проти війни і призиваю всіх, щоб вони зупинили цю війну, щоб вона не розійшлася по всьому світу. Ця війна просто так не закінчиться".

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Деталі: Кадиров також підтвердив, що у понеділок поряд з мечеттю, яку він побудував на честь свого батька, впали снаряди, будівля пошкоджена. Він попросив обидві сторони не чіпати мечеть.

Пряма мова: "Я ще раз закликаю всіх мусульман, всіх громадян і нашу державу підтримати правду і припинити цю війну. Або відправити нас туди як миротворців. Ми визначимо, хто правий, а хто ні. Ми зупинимо тих, хто продовжує воювати".