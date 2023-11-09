На окупованому півдні росіяни проводять приховану мобілізацію – спротив

На окупованих південних територіях росіяни проводять приховану мобілізацію місцевих жителів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіян продовжують маскувати міжнародний злочин під "добровольчу ініціативу" й проводять мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій півдня".

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"Після того як росіяни закінчили формувати "військкомати" на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, чоловікам призовного віку після того, як вони все ж вирішують отримати червону макулатуру, відразу видають повістку".

Деталі: За даними спротиву, вже у так званому "військкоматі" чоловікам пропонують укласти контракт з армією РФ, а резервістів мобілізовують одразу.

У ЦНС додають, що така практика загарбників найбільш поширена наразі в селах.