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На окупованому півдні росіяни проводять приховану мобілізацію – спротив

Ольга Глущенко Четвер, 9 листопада 2023, 06:48
На окупованому півдні росіяни проводять приховану мобілізацію – спротив
МОБІЛІЗОВАНІ СОЛДАТИ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

На окупованих південних територіях росіяни проводять приховану мобілізацію місцевих жителів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіян продовжують маскувати міжнародний злочин під "добровольчу ініціативу" й проводять мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій півдня".

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"Після того як росіяни закінчили формувати "військкомати" на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, чоловікам призовного віку після того, як вони все ж вирішують отримати червону макулатуру, відразу видають повістку".

Деталі: За даними спротиву, вже у так званому "військкоматі" чоловікам пропонують укласти контракт з армією РФ, а резервістів мобілізовують одразу.

У ЦНС додають, що така практика загарбників найбільш поширена наразі в селах.

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Теми: окупаціямобілізація
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