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Експосадовець Кропивницького СІЗО намагався збути за кордон комплектуючі до Мі-8

Альона Мазуренко Четвер, 9 листопада 2023, 13:03
Експосадовець Кропивницького СІЗО намагався збути за кордон комплектуючі до Мі-8

Служба безпеки викрила у Кропивницькому ділка, який хотів нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала на Кіровоградщині схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, що піддягають експортному контролю.

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Мова йде про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8.

Відповідне обладнання намагався продати колишній посадовець Кропивницького СІЗО".

Деталі: Для пошуку клієнтів він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах.

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Для переправлення товару іноземним замовникам фігурант хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень. А щоб приховати нелегальний експорт - намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

Правоохоронцям вдалося запобігли нелегальному вивезенню за кордон авіаційних агрегатів та програмного забезпечення.

 

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст.333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Наразі триває розслідування для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання.

Додатково готуються матеріали для передачі вилученого майна на потреби ЗСУ.

 

Теми: СБУавіа
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