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Українці назвали головні перешкоди на шляху до членства в ЄС, корупція – на першому місці

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 21:59
Українці назвали головні перешкоди на шляху до членства в ЄС, корупція – на першому місці
Фото: Getty Images

Більшість громадян України вважають, що головною перешкодою на шляху до вступу держави в Європейський Союз стане "високий рівень корупції", На другому місці за кількістю згадувань опинилась незавершеність війни Росії проти України.

Джерело: опитування соціологічної служби центру Разумкова на замовлення видання "Дзеркало тижня", передає "Європейська правда"

Деталі: На питання "Що, на вашу думку, буде найбільшою перешкодою для вступу України до ЄС?", яке передбачало одну відповідь, 51,7% респондентів вказали на високий рівень корупції в державі.

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На другому місці за кількістю згадувань опинилась незавершеність війни Росії проти України: 19% вважають, що Україна не стане членом ЄС, поки в країні триває війна. Ще 8% згадали значні руйнування інфраструктури й необхідність значних інвестицій у відбудову.

5,4% опитаних українців вказали на спротив окремих членів ЄС, як-то Угорщини, як головну перешкоду на шляху до вступу.

Ще 3,7% вважають, що такою перешкодою стане небажання європейців "провокувати" Росію членством України в ЄС, 1,2% – внутрішніми економічними й політичними проблемами об’єднання.

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Такі проблеми, як недореформованість судової гілки влади чи недостатній рівень демократії в Україні, назвали головною проблемою на шляху до ЄС лише 2,3% і 0,6% респондентів.

Опитування на замовлення ZN.UA проводила соцслужба Центру Разумкова з 28 вересня до 4 жовтня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Що було раніше:

  • У звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.
  • Як відомо, для офіційного початку переговорів Україна має отримати "зелене світло" від ЄС про виконання нею чотирьох висунутих Єврокомісією критеріїв (оцінка очікується у березні), а також провести міжурядову конференцію щодо затвердження переговорної рамки, провести скринінг українського законодавства, після чого – відкрити переговорні глави.

Детально про ці етапи та про рішення ЄС щодо них читайте у статті "Жовте світло для України"

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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