Українці назвали головні перешкоди на шляху до членства в ЄС, корупція – на першому місці
Більшість громадян України вважають, що головною перешкодою на шляху до вступу держави в Європейський Союз стане "високий рівень корупції", На другому місці за кількістю згадувань опинилась незавершеність війни Росії проти України.
Джерело: опитування соціологічної служби центру Разумкова на замовлення видання "Дзеркало тижня", передає "Європейська правда"
Деталі: На питання "Що, на вашу думку, буде найбільшою перешкодою для вступу України до ЄС?", яке передбачало одну відповідь, 51,7% респондентів вказали на високий рівень корупції в державі.
На другому місці за кількістю згадувань опинилась незавершеність війни Росії проти України: 19% вважають, що Україна не стане членом ЄС, поки в країні триває війна. Ще 8% згадали значні руйнування інфраструктури й необхідність значних інвестицій у відбудову.
5,4% опитаних українців вказали на спротив окремих членів ЄС, як-то Угорщини, як головну перешкоду на шляху до вступу.
Ще 3,7% вважають, що такою перешкодою стане небажання європейців "провокувати" Росію членством України в ЄС, 1,2% – внутрішніми економічними й політичними проблемами об’єднання.
Такі проблеми, як недореформованість судової гілки влади чи недостатній рівень демократії в Україні, назвали головною проблемою на шляху до ЄС лише 2,3% і 0,6% респондентів.
Опитування на замовлення ZN.UA проводила соцслужба Центру Разумкова з 28 вересня до 4 жовтня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Що було раніше:
- У звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.
- Як відомо, для офіційного початку переговорів Україна має отримати "зелене світло" від ЄС про виконання нею чотирьох висунутих Єврокомісією критеріїв (оцінка очікується у березні), а також провести міжурядову конференцію щодо затвердження переговорної рамки, провести скринінг українського законодавства, після чого – відкрити переговорні глави.
Детально про ці етапи та про рішення ЄС щодо них читайте у статті "Жовте світло для України"