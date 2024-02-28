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Каскад водосховищ допоможе зупинити ворога на захід від Авдіївки – ОСУВ "Таврія"

Олена РощінаСереда, 28 лютого 2024, 12:20
Каскад водосховищ допоможе зупинити ворога на захід від Авдіївки – ОСУВ Таврія
Ситуація на захід від Авдіївки на 28.02.2024, DeepState map

Збройні сили України продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку, сподіваючись на рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі. Саме таку лінію оборони зараз обрали у ЗСУ.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт Свобода.Ранок), боєць 3-ї окремої штурмової бригади Анатолій Нікітін

Пряма мова Лиховія: "Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції".

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Деталі: За словами речника ОСУВ "Тавіря", штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка. 

Російські сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації, уточнив він.

Пряма мова Лиховія: "Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях".

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Деталі: За словами молодшого сержанта батальйону безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) 3-ї окремої штурмової бригади Анатолія Нікітіна, польові укріплення є, і вони допомагають ЗСУ оборонятись від піхотних підрозділів та артилерії армії РФ, але від керованих авіаційних бомб захисту наразі немає.

"Це піхотні польові укріплення, які дозволяють ефективно оборонятися від піхоти і артилерійської компоненти. Але супротивник зараз застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, – удари коригованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це вирва пʼять метрів завглибшки", – сказав Нікітін.

Він також наголосив, що в самій Авдіївці українські сили мали потужні укріплення і лінії оборони, які допомагали ЗСУ стримувати армію РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Передісторія: 

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Теми: Донецька областьАвдіївкавійна
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