Каскад водохранилищ поможет остановить врага западнее Авдеевки – ОСУВ "Таврия"
Вооруженные силы Украины продолжают оборонительную операцию на Авдеевском направлении, надеясь на рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи. Именно такую линию обороны сейчас выбрали в ВСУ.
Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Свобода" (проект Свобода.Ранок), боец 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолий Никитин
Прямая речь Лиховия: "Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был выбран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции".
Детали: По словам спикера ОСУВ "Тавира", штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка.
Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации, уточнил он.
Прямая речь Лиховия: "Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника – у села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окраинах".
Детали: По словам младшего сержанта батальона беспилотных авиационных комплексов (БпАК) 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолия Никитина, полевые укрепления есть, и они помогают ВСУ обороняться от пехотных подразделений и артиллерии армии РФ, но от управляемых авиационных бомб защиты пока нет.
"Это пехотные полевые укрепления, которые позволяют эффективно обороняться от пехоты и артиллерийской компоненты. Но противник сейчас применяет тактику, против которой у нас нет противоядия, – удары корректируемыми авиабомбами по 500 килограммов взрывчатки. Это воронка пять метров глубиной", – сказал Никитин.
Он также отметил, что в самой Авдеевке украинские силы имели мощные укрепления и линии обороны, которые помогали ВСУ сдерживать армию РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Предыстория:
- 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Тогда командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что защитники закрепились на новых рубежах. ВСУ понесли потери, часть бойцов пропали без вести или попали в плен.
- 24 февраля DeepState сообщил, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, которое было первой целью захватчиков после Авдеевки.
- 25 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что украинские бойцы отошли на западную окраину с. Ласточкино, где заняли "подготовленные оборонительные позиции", однако уже 26 февраля он подтвердил отход от поселка Ласточкино для обороны по линии Орловка – Тоненькое – Бердичи.
- 27 февраля аналитики DeepState сообщили, что российские войска вслед за Ласточкиным захватили поселки Степное и Северное. В ОСУВ "Таврия" подтвердили это.
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