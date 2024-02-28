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Каскад водохранилищ поможет остановить врага западнее Авдеевки – ОСУВ "Таврия"

Елена РощинаСреда, 28 февраля 2024, 12:20
Каскад водохранилищ поможет остановить врага западнее Авдеевки – ОСУВ Таврия
Ситуация к западу от Авдеевки на 28.02.2024, DeepState map

Вооруженные силы Украины продолжают оборонительную операцию на Авдеевском направлении, надеясь на рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи. Именно такую линию обороны сейчас выбрали в ВСУ.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Свобода" (проект Свобода.Ранок), боец 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолий Никитин

Прямая речь Лиховия: "Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был выбран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции".

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Детали: По словам спикера ОСУВ "Тавира", штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. 

Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации, уточнил он.

Прямая речь Лиховия: "Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника – у села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окраинах".

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Детали: По словам младшего сержанта батальона беспилотных авиационных комплексов (БпАК) 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолия Никитина, полевые укрепления есть, и они помогают ВСУ обороняться от пехотных подразделений и артиллерии армии РФ, но от управляемых авиационных бомб защиты пока нет.

"Это пехотные полевые укрепления, которые позволяют эффективно обороняться от пехоты и артиллерийской компоненты. Но противник сейчас применяет тактику, против которой у нас нет противоядия, – удары корректируемыми авиабомбами по 500 килограммов взрывчатки. Это воронка пять метров глубиной", – сказал Никитин.

Он также отметил, что в самой Авдеевке украинские силы имели мощные укрепления и линии обороны, которые помогали ВСУ сдерживать армию РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Предыстория: 

Знать больше: Последние дни Авдеевки. Что привело к выходу украинских сил из города и как он происходил

Темы: Донецкая областьАвдеевкавойна
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