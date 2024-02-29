Сирський: Прорахунки на Авдіївському напрямку враховано, ворога вибили з околиць Орлівки
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після відвідання району бойових дій у Донецькій області похвалив бійців за вибиття ворога з околиць Орлівки і повідомив, що доручив виділити на Авдіївський напрямок додаткові боєприпаси й необхідні резерви.
Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці головнокомандувача ЗСУ
Деталі: Сирський зазначив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту.
Він констатував, що особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону українських військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка у Донецькій області.
Також тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине в Запорізькій області, над якими ворог намагається повернути контроль.
Сирський зазначив, що свою роботу в районі бойових дій він розпочав з оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) Донецьк – у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.
Пряма мова: "Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення.
На рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів.
Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.
Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів".
Деталі: Сирський також відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад.
"Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", – повідомив головнокомандувач.
Передісторія:
- 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів із Авдіївки. ЗСУ зазнали втрат, частина бійців зникли безвісти чи потрапили в полон.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевняв, що захисники закріпилися на нових рубежах.
- 24 лютого DeepState повідомив, що російські війська окупували селище Ласточкине, яке було першою ціллю загарбників після Авдіївки.
- 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські бійці відійшли на західну околицю с. Ласточкине, де зайняли "підготовлені оборонні позиції", однак уже 26 лютого він підтвердив відхід від селища Ласточкине для оборони по лінії Орлівка − Тоненьке − Бердичі.
- 27 лютого аналітики DeepState повідомили, що російські війська слідом за Ласточкиним захопили селища Степове й Сєверне. В ОСУВ "Таврія" підтвердили це.
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