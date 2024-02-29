Сирський: Прорахунки на Авдіївському напрямку враховано, ворога вибили з околиць Орлівки

Олександр Сирський з військовими біля лінії фронту, фото з Facebook-сторінки головнокомандувача

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після відвідання району бойових дій у Донецькій області похвалив бійців за вибиття ворога з околиць Орлівки і повідомив, що доручив виділити на Авдіївський напрямок додаткові боєприпаси й необхідні резерви.

Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці головнокомандувача ЗСУ

Деталі: Сирський зазначив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту.

Реклама:

Він констатував, що особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону українських військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка у Донецькій області.

Також тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине в Запорізькій області, над якими ворог намагається повернути контроль.

Сирський зазначив, що свою роботу в районі бойових дій він розпочав з оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) Донецьк – у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення.

На рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів.

Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів".

Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі - наступ росіян на захід від Авдіївки триває DeepState map

Деталі: Сирський також відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад.

"Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", – повідомив головнокомандувач.

Передісторія:

Знати більше: Останні дні Авдіївки. Що призвело до виходу українських сил з міста і як він відбувався