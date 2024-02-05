Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу вбили одного цивільного, ще 5 поранено

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 лютого 2024, 09:40
Росіяни за добу вбили одного цивільного, ще 5 поранено
Будинок у Торецьку, фото Донецької облпрокуратури

Внаслідок російської агресії за добу щонайменше одна людина загинула, ще 5 дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Харківської – Олег Синєгубов, Запорізької – Іван Федоров, Дніпропетровської – Сергій Лисак, Сумської – Олексій Дрозденко

Деталі: На Донеччині 4 лютого росіяни вбили 1 жителя в Торецьку. Ще 4 людини в області дістали поранення.

Реклама:

На Харківщині за добу – без постраждалих

На Дніпропетровщині вночі російська армія знову цілила по Нікопольщині. До Марганецької громади прилетіло з півдесятка артснарядів. Ніхто не постраждав. На інших територіях Дніпропетровщини було тихо. 

На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 36 обстрілів, випустивши 132 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ та БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; музей у Херсоні.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

На Сумщині 4 лютого ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 97 вибухів. Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів. Зафіксовано 25 вибухів.

Теми: жертвиобстрілДонецька областьвоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

жертви
Кількість загиблих через лісові пожежі в Чилі перевищила 100 осіб
Через масштабні лісові пожежі в Чилі загинули щонайменше 46 осіб
Росіяни вдарили по центру Херсона: поранили 73-річну жінку та 17-річного юнака
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: