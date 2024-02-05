Росіяни за добу вбили одного цивільного, ще 5 поранено

Внаслідок російської агресії за добу щонайменше одна людина загинула, ще 5 дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Харківської – Олег Синєгубов, Запорізької – Іван Федоров, Дніпропетровської – Сергій Лисак, Сумської – Олексій Дрозденко

Деталі: На Донеччині 4 лютого росіяни вбили 1 жителя в Торецьку. Ще 4 людини в області дістали поранення.

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На Харківщині за добу – без постраждалих

На Дніпропетровщині вночі російська армія знову цілила по Нікопольщині. До Марганецької громади прилетіло з півдесятка артснарядів. Ніхто не постраждав. На інших територіях Дніпропетровщини було тихо.

На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 36 обстрілів, випустивши 132 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ та БпЛА.

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По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; музей у Херсоні.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

На Сумщині 4 лютого ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 97 вибухів. Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів. Зафіксовано 25 вибухів.