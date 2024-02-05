Россияне за сутки убили одного гражданского, еще 5 ранены

В результате российской агрессии за сутки как минимум один человек погиб, еще 5 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Харьковской - Олег Синегубов, Запорожской - Иван Федоров, Днепропетровской - Сергей Лысак, Сумской - Алексей Дрозденко

Детали: В Донецкой области 4 февраля россияне убили 1 жителя в Торецке. Еще 4 человека в области получили ранения.

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На Харьковщине за сутки - без пострадавших

На Днепропетровщине ночью российская армия снова целилась по Никопольщине. В Марганецкую громаду прилетело с полдесятка артснарядов. Никто не пострадал. На других же территориях Днепропетровщины было тихо.

На Херсонщине за минувшие сутки противник совершил 36 обстрелов, выпустив 132 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО и БпЛА.

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По городу Херсон враг направил 32 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; музей в Херсоне.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

На Сумщине 4 февраля враг совершил 24 обстрела приграничья. Зафиксировано 97 взрывов. Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов. Зафиксировано 25 взрывов