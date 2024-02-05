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Маркарова: Сенат США може проголосувати за законопроєкт з допомогою Україні 7 лютого

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 11:50
Маркарова: Сенат США може проголосувати за законопроєкт з допомогою Україні 7 лютого
Оксана Маркарова, фото: Getty Images

Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що американський Сенат може вже 7 лютого проголосувати за законопроєкт про пакет міжнародної допомоги США, у тому числі для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Маркарову у Facebook

Пряма мова Марокарової: "Оприлюднення законопроєкту робить можливим анонсоване напередодні лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакета міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет".

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Деталі: Вона також підтвердила інформацію про розподіл коштів у пакеті підтримки України, який передбачає виділення нашій державі 60 мільярдів доларів.

На оборонні видатки передбачені 50,43 млрд доларів, з яких:

а) 48,4 млрд доларів  – Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією до 31 грудня 2024 року включно, а саме:

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  • 19,85 млрд доларів – на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;
  • 13,8 млрд доларів – на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США;
  • 14,8 млрд доларів – на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки;
  • 8 млн доларів для Генерального інспектора Міністерства оборони для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США.

б) 1,6 млрд доларів для зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці;

в) 300 млн доларів на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

г) 100 млн доларів на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

На економічну / фінансову / цивільну та ядерну безпеку України передбачено 9,654 млрд доларів, включаючи:

  1. 7,85 млрд доларів на пряму бюджетну підтримку України. Законопроєктом передбачено заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США;
  2. 1,58 млрд доларів на розбудову самодостатньої української економіки у пріоритетних секторах, як-от транспорт та енергетика, а також розвиток приватного сектора;
  3. 25 млн доларів мають виділити Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки зусиль з відновлення та підвищення стійкості в Молдові та на українських територіях, відвойованих у Росії;
  4. 50 млн доларів для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  5. 149 млн доларів мають піти Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

Що було раніше:

  • У неділю Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.
  • Водночас спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.
  • Президент США Джо Байден своєю чергою закликав якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт.

Теми: МаркароваСШАдопомога Україні
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