Байден заявив, що через Трампа в Сенаті може зірватись угода з коштами для України

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити компромісний законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також містить додаткове фінансування для допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена

Деталі: Байден звинуватив республіканців у тому, що вони поступилися забаганкам експрезидента США Дональда Трампа й виступили проти законопроєкту про посилення імміграційної політики, на якому партія наполягала.

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"Усе вказує на те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений на розгляд Сенату. Чому? З простої причини: Дональд Трамп", – заявив він.

На думку американського президента, його попередник хоче використати питання міграції як зброю в президентській кампанії та не зацікавлений у реальному вирішенні кризи на кордоні США й Мексики.

Окремо Байден наголосив на важливості схвалення додаткової допомоги Україні, яка передбачена в законопроєкті.

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"Підтримка цього законопроєкту – це відсіч Путіну. А спротив йому – гра на руку Путіну. Як я вже казав, ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади й контролю над Україною, він не обмежить себе самою лише Україною", – наголосив він.

Президент США, зрештою, закликав республіканців у Конгресі погодитись на компроміс і відійти від "дріб’язкової політики".

"Звертаюсь до республіканців, які вважають, що можуть не підтримати допомогу Україні й уникнути відповідальності: історія за вами спостерігає. Неспроможність підтримати Україну в цю вирішальну мить ніколи не буде забута", – підкреслив Байден.

Нагадаємо, напередодні Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю. Водночас спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.