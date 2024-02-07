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Порушник вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон

Валентина РоманенкоСереда, 7 лютого 2024, 14:12
Порушник вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон
фото ДПСУ

На придністровському сегменті українсько-молдовського кордону прикордонники затримали двох порушників-рецидивістів.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Наряд Подільського прикордонного загону за допомогою дрона з тепловізором виявив осіб, які рухалися в бік державного рубежу.

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Порушників наздогнали та затримали. Як з’ясувалося, затримані вже не вперше потрапляють до рук охоронців держрубежу.

Так, 24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний харків’янин уже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловіки за 3,5 тис. доларів США з кожного подорожуючого, скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни.

Щодо втікачів, як і в попередні рази, склали протоколи про адміністративні правопорушення. Справи направлено до суду.

Теми: ухилянтиПрикордонна служба
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