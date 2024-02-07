Порушник вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон
На придністровському сегменті українсько-молдовського кордону прикордонники затримали двох порушників-рецидивістів.
Джерело: Держприкордонслужба
Деталі: Наряд Подільського прикордонного загону за допомогою дрона з тепловізором виявив осіб, які рухалися в бік державного рубежу.
Порушників наздогнали та затримали. Як з’ясувалося, затримані вже не вперше потрапляють до рук охоронців держрубежу.
Так, 24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний харків’янин уже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України.
Чоловіки за 3,5 тис. доларів США з кожного подорожуючого, скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни.
Щодо втікачів, як і в попередні рази, склали протоколи про адміністративні правопорушення. Справи направлено до суду.