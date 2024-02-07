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Нарушитель в четвертый раз за месяц пытался незаконно пересечь границу

Валентина РоманенкоСреда, 7 февраля 2024, 14:12
Нарушитель в четвертый раз за месяц пытался незаконно пересечь границу
фото ГПСУ

На приднестровском сегменте украинско-молдавской границы пограничники задержали двух нарушителей-рецидивистов.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Наряд Подольского пограничного отряда с помощью дрона с тепловизором обнаружил лиц, которые двигались в сторону государственной границы.

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Нарушителей догнали и задержали. Как выяснилось, задержанные уже не впервые попадают в руки охранников госграницы.

Так, 24-летнего жителя Запорожской области пограничники остановили второй раз, а 44-летний харьковчанин уже четвертый раз в течение месяца пытался вне пунктов пропуска нелегально попасть за пределы Украины.

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Мужчины за 3,5 тыс. долларов США с каждого путешествующего, воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну.

Относительно беглецов, как и в предыдущие разы, составили протоколы об административных правонарушениях. Дела направлены в суд.

Темы: уклонистыПограничная служба
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