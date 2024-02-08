Байден знову обмовився на публіці, переплутавши європейських лідерів

Президент США Джо Байден обмовився під час нещодавнього передвиборчого заходу, переплутавши колишніх канцлерів Німеччини – це вже друга його схожа обмовка менш ніж за тиждень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Виступаючи в середу в Нью-Йорку на заході зі збору коштів, Байден пригадав розмову з лідерами G7 у 2021 році. У тій розмові лідери обговорювали заворушення в Капітолії США 6 січня, і у спілкуванні канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулась до Байдена.

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"І тоді Гельмут Коль повернувся до мене і сказав: "Що б ви сказали, пане президенте, якби ви взяли до рук London Times і дізналися, що 1000 людей виламали двері британського парламенту, вбили кількох поліціянтів дорогою туди, щоб не дати прем'єр-міністру вступити на посаду", – переповів Байден про розмову.

Коль очолював Німеччину на посаді канцлера з 1984 по 1989 рік, він помер чотири роки тому. На заході G7 у 2021 році була присутня Ангела Меркель.

Це вже вдруге за тиждень президент США переплутав європейських лідерів із померлими. Раніше цього тижня, розповідаючи чергову історію про саміт G7, Байден переплутав президента Франції Емманюеля Макрона з покійним Франсуа Міттераном, який очолював Францію з 1981 по 1995 рік і помер у 1996 році.

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81-річний Джо Байден, який прагне переобратися на другий термін як президент США, припустився низки незручних висловлювань на публіці.

У липні 2023 року він випадково сказав, що від Covid-19 померли "понад 100" американців. Пізніше Білий дім виправив його цитату на "понад 1 мільйон".

У червні він переплутав війну в Україні з війною в Іраку, заявивши, що президент Росії Володимир Путін "програє війну в Іраку".

77-річний колишній президент Дональд Трамп, який має стати головним опонентом Байдена на майбутніх президентських виборах у США, теж неодноразово відзначався мовними ляпами.

У жовтні минулого року Трамп переплутав Угорщину і Туреччину, назвавши угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана лідером Туреччини.

А менш ніж через тиждень він помилково сказав, що Угорщина межує з Росією.

Минулого місяця Трамп також переплутав кандидата в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі з колишнім спікером Палати представників Ненсі Пелосі.