Ворог атакував 11 громад Сумщини, за добу – понад 250 вибухів

Протягом минулого дня росіяни здійснили 41 обстріл Сумської області, зафіксовано 251 вибух.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Реклама:

На Великописарівську громаду здійснено атаку БпЛА зі скиданням ВОГ, 2 вибухи, також були мінометні обстріли, 21 вибух.

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, 39 вибухів; артилерії, 50 вибухів; гранатометів, 64 вибухи. Також був авіаудар, 2 вибухи і танковий обстріл, 8 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл FPV-дроном, 4 вибухи та атаку БпЛА зі скиданням ВОГ, 2 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

По Хотінській громаді росіяни вдарили з артилерії, 14 вибухів та мінометів, 5 вибухів.

На території Есманьської громади росіяни скинули 4 міни. Були також обстріли FPV-дроном, 3 вибухи.

По Середино-Будськаій громаді здійснено обстріл FPV-дроном, 1 вибух та мінометний обстріл, 3 вибухи.

У Шалигинській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 3 вибухи.

По Миропільській громаді був мінометний обстріл, 4 вибухи та артобстріл, 2 вибухи.

Кролевецька громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії, 20 вибухів.

По Ворожбянській громаді здійснено артилерійський обстріл, 1 вибух.