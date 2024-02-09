За добу росіяни вбили 4 цивільних, ще 10 дістали поранення

Внаслідок російської агресії за добу загинули 4 людей, зокрема в Донецькій та Херсонській областях, ще 10 осіб дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Херсонської – Олександр Прокудін, Миколаївської – Віталій Кім, Дніпропетровської – Сергій Лисак, Сумської – Олексій Дрозденко, Харківської – Олег Синєгубов, Запорізька ОВА

Деталі: На Донеччині 8 лютого росіяни вбили 2 жителів– в Авдіївці та Селидовому. Ще 7 людей в області дістали поранення.

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На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 342 снаряди з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог спрямував 43 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу та об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 – дістала поранення.

ВІДЕО ДНЯ

На Миколаївщині у Миколаївському районі 8 лютого о 09:15, 09:40, 09:45 ворог завдав ударів попередньо БпЛА "Ланцет" та ударними FPV-дронами по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги.

Поранення отримала лікарка "швидкої". Наразі стан постраждалої стабільний, надається вся необхідна допомога.

8 лютого о 22:15 та 22:56 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Баштанському районі вночі 9 лютого ворог атакував ударними БпЛА с. Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобіля, автобус та складські приміщення. Станом на 06:15 пожежа була ліквідована. Постраждалих немає.

У Дніпропетровській області зафіксовано 7 атак на Нікопольщину протягом 8 лютого. Обстріли з артилерії, удари дронами-камікадзе.

Від російського терору потерпали райцентр, Червоногригорівська та Покровська сільська громади. Пошкоджені 17 приватних будинків. Понівечені 11 господарських споруд, ще 2 – знищені. Побиті авто. Зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих.

Крім того, пізно ввечері ворог вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв одне з сіл Марганецької громади. Без загиблих та постраждалих немає.

На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі та ін.

Окупанти завдавали авіаударів по населеним пунктах Стариця, Іванівка, Кислівка.

О 00:15 відбувся ворожий обстріл БПЛА "Shahed" с. Коропове Зміївської тергромади. Завдано щонайменше 7 ударів. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчику ресторана. Також пошкоджено 3 автівки. Постраждав 47-річний цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

О 19:00 внаслідок обстрілу с. Івашки Богодухівського району завдано руйнувань двоповерховому житловому будинку, приватному будинку, приватному підприємству, газомережі. Без постраждалих.

О 16:45 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

О 15:55 відбувся ворожий обстріл с. Олександрівка Богодухівського району. Без постраждалих.

О 14:00 внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району. пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

О 13:00 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району завдано руйнувань приватному будинку, господарчій споруді, паркану. Без постраждалих.

О 12:15 внаслідок обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено газо – розподільчий пункт. Без постраждалих.

У Сумській області протягом дня 8 лютого ворог здійснив 41 обстріл прикордоння. Зафіксовано 251 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Уночі росіяни здійснили 7 обстрілів. Зафіксовано 53 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади.

У Запорізькій області минулої доби військовослужбовці РФ завдали 156 ударів по 24 населених пунктах.

Окупанти вгатили 5 авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Гуляйпільське, Темирівку та П'ятихатки.

58 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне й Полтавку.

90 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків,Чарівного, Малинівки, Білогір'я, Приютного, Преображенки, Роботиного, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.