Ексгенералу часів Януковича заочно повідомили про підозру 

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України повідомили про підозру у колабораціонізмі колишньому високопосадовцю СБУ часів президента Віктора Януковича Сергію Ганжі, який нині очолює так звану "службу безпеки" на окупованій частині Запорізької області.

Джерела: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань



Дослівно ДБР: "Після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну у 2022 році, колишній високопосадовець добровільно обійняв керівну посаду у філіалі ФСБ РФ на тимчасово окупованій території України.

Він очолив "государственную службу безопасности по Запорожской области" та вчиняє дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".



Деталі: За матеріалами СБУ і ДБР, Ганжа причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

З 2014 року він переховувався на території РФ. У 2015 році за матеріалами СБУ фігуранта оголосили у розшук за державну зраду.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ганжа допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму. Зокрема переїхав у тимчасово захоплений Мелітополь, де його призначили керівником так званої "государственной службы безопасности Запорожской области".



На цій посаді Ганжа організовував масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів. За даними слідства, людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень.

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На підставі зібраних доказів Ганжі заочно повідомлено про додаткову підозру в колабораційній діяльності.



Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Передісторія:

У жовтні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру в пособництві у вчиненні державної зради керівникам СБУ часів президента Віктора Януковича та двадцяти співробітникам ФСБ РФ.

За даними слідства, під час подій Революції Гідності, за сприяння співробітників ФСБ РФ тодішнє керівництво СБУ взяло участь у підриві суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної та інформаційної безпеки. Експосадовці, за вказівкою російських кураторів, також розпалювали національну, релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їх ідеологічні переконання.